Вес под контролем. Эксперты назвали худшее время для обеда

Обед должен быть достаточно плотным приемом пищи, так как ужин обычно рекомендуют делать максимально легким. И оптимальное время для него — через 4−5 часов после завтрака. Так, если вы просыпаетесь и завтракаете в 7 часов утра, то идеальное время обеда — 12−13 часов дня. В это время в норме вы уже почувствуете и сигналы голода от организма. Естественно, это актуально в том случае, если завтрак соответствует всем канонам — высокопитательный, наполненный всеми необходимыми микроэлементами.