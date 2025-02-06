Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вес под контролем. Эксперты назвали худшее время для обеда

Тем, кто худеет или просто следит за фигурой, особенно важно следить за временем обеда. Ведь есть период, когда лучше воздержаться от приема пищи и перенести его на другое время.

В процессе похудения есть немало деталей и нюансов, которые не стоит игнорировать. И эксперты даже выделяют худшее время для обеда, из-за чего можно навредить и фигуре, и здоровью.

Обед должен быть достаточно плотным приемом пищи, так как ужин обычно рекомендуют делать максимально легким. И оптимальное время для него — через 4−5 часов после завтрака. Так, если вы просыпаетесь и завтракаете в 7 часов утра, то идеальное время обеда — 12−13 часов дня. В это время в норме вы уже почувствуете и сигналы голода от организма. Естественно, это актуально в том случае, если завтрак соответствует всем канонам — высокопитательный, наполненный всеми необходимыми микроэлементами.

Если же с обедом припоздниться, то это приведет к затруднению усваиваемости пищи, а также смещению времени ужина на более поздний временной промежуток, что не на пользу. Испанские ученые выдвинули теорию, что поздний обед приводит к меньшему сжиганию калорий в состоянии покоя. Те же, кто обедал в 16:30, и вовсе страдали от нестабильности уровня сахара и проблем с преобразованием углеводов в энергию. Резкие же скачки уровня сахара приводят к резкому падению, из-за чего происходит выброс гормонов, приводящих к сильнейшим мукам голода. Это становится провокатором частых перекусов.