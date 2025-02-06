Вес под контролем. Эксперты назвали худшее время для обеда

В процессе похудения есть немало деталей и нюансов, которые не стоит игнорировать. И эксперты даже выделяют худшее время для обеда, из-за чего можно навредить и фигуре, и здоровью.
Обед должен быть достаточно плотным приемом пищи, так как ужин обычно рекомендуют делать максимально легким. И оптимальное время для него — через 4−5 часов после завтрака. Так, если вы просыпаетесь и завтракаете в 7 часов утра, то идеальное время обеда — 12−13 часов дня. В это время в норме вы уже почувствуете и сигналы голода от организма. Естественно, это актуально в том случае, если завтрак соответствует всем канонам — высокопитательный, наполненный всеми необходимыми микроэлементами.
Если же с обедом припоздниться, то это приведет к затруднению усваиваемости пищи, а также смещению времени ужина на более поздний временной промежуток, что не на пользу. Испанские ученые выдвинули теорию, что поздний обед приводит к меньшему сжиганию калорий в состоянии покоя. Те же, кто обедал в 16:30, и вовсе страдали от нестабильности уровня сахара и проблем с преобразованием углеводов в энергию. Резкие же скачки уровня сахара приводят к резкому падению, из-за чего происходит выброс гормонов, приводящих к сильнейшим мукам голода. Это становится провокатором частых перекусов.