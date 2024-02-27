Вес имеет значение: зачем авиакомпания взвешивает пассажиров

В социальных сетях финскую авиакомпанию Finnair, являющуюся национальным перевозчиком Финляндии, пользователи обвиняют в унижении и провоцировании людей с расстройствами пищевого поведения. Гневные комментарии в адрес Finnair появились из-за того, что работники просят пассажиров взвешиваться перед полетом. Об этом пишет National Geographic.
Сперва может показаться, что эта процедура действительно унизительна. Однако если копнуть глубже, то возмущения беспочвенны, так как точная масса воздушного судна жизненно важна для авиационной безопасности, и по мере изменения структуры общества диаграммы и таблицы, используемые летным составом, нуждаются в обновлении.
Вес самолета (вместе с пассажирами, членами экипажа и багажом) влияет не только безопасность. Масса является важным фактором при определении количества топлива в воздушном судне, а также при расчетах дальности полета и возможных мест аварийной посадки.
В расчеты включено много средних значений, так как взвешивают не всех пассажиров или их ручную кладь. Со временем показатели нужно пересматривать, так как с каждым годом средняя масса человека увеличивается.
В целом, у авиакомпаний есть два варианта, когда дело доходит до данных о весе. Они могут либо использовать стандартные расчеты официальных органов, таких как Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) или Управление гражданской авиации Великобритании (CAA), либо собирать их самостоятельно. Finnair выбрала последнее.
Авиакомпания может попросить пассажиров встать на весы, чтобы актуализировать данные.
А могут ли люди отказаться от взвешивания? Да. Участие в этом процессе является добровольным. Также авиакомпания перед каждой процедурой напоминает, что цифру на весах увидит только агент, работающий у выхода на посадку.
Затем данные передаются в Финское агентство транспорта и коммуникаций для утверждения. Они будут использоваться в расчетах до 2030 года.
А станет ли взвешивание пассажиров обязательным для каждой авиакомпании? Пока что нет никаких указаний. Все программы измерения массы тела пассажиров были временными, и пока что ни одна из авиакомпаний не внедрила это в постоянную практику.
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Анна Морозова