Вес без значения. Эксперты: индекс округлости заменит индекс массы тела

Сегодня эксперты начинают ориентировать людей на другой способ измерения своего тела с целью определить свое здоровье. Обычно за основу и стандарт берут индекс массы тела (ИМТ). Новый же параметр не имеет с весом ничего общего. Теперь эксперты все чаще говорят про индекс округлости тела. Были проведены исследования, в рамках которых оказалось, что люди с самым большим круглым типом сложения имеют риск на 163% выше по развитию болезней сердца, нежели их сверстники с более тонкой талией.
Отмечается, что индекс округлости может быть более точным предсказателем опасностей для здоровья, чем индекс массы тела.
Основа индекса массы тела — измерение роста и веса и расчет их соотношения по специальной формуле. Он рассчитывает, есть ли дефицит или переизбыток массы тела, на основе чего делается вывод об ожирении.
Сегодня такой метод вычисления критикуют. Первое — из-за того, что он был рассчитан на основе одной только демографической группы, а применяется усредненно. А еще в последнее время все чаще говорят, что особую опасность для здоровья представляет жир на животе — называют его висцеральным, а накопления в области талии — абдоминальным ожирением. Жир также влияет на вес, но при измерении индекса массы тела избыток расположения жира не обозначается.
Висцеральный жир связан с повышенным риском развития диабета, гипертонии и болезней сердца. При этом важно не путать этот внутренний запас с подкожной жировой клетчаткой, которая опасности для здоровья не несет.
Как посчитать?
Рассчитывают индекс округлости тела на основании целого ряда параметров. Требуется подсчитать:
- рост;
- окружность талии;
- окружность бедер.
Дальше остается посчитать с помощью онлайн калькулятора расчета. Результат около 7 указывает на высокую округлость тела, которая чревата проблемами со здоровьем.
Мнение эксперта
В своем Telegram-канале известный доктор Александр Мясников назвал причины, почему врачей больше не удовлетворяет индекс массы тела. «Это показатель, который уже 200 лет применяется для оценки избыточного веса», — пояснил он.
Для наглядности он привел пример, почему к ИМТ есть вопросы. Он отметил, что есть, к примеру, три человека. Один ростом 178 см и весом 81 кг, у второго рост 168, а вес 77 кг, у третьего параметры схожи со вторым, но разные объемы талии. Индекс массы тела у всех трех один — 27, пишет доктор. При этом объем талии у первого — 68 см, у второго — 73, у третьего — 93 см. Визуально такие люди тоже разные — цилиндрическая форма, эллипс и яйцеподобная форма. Риски различных патологий у таких людей, несмотря на то, что у них одинаковый индекс массы тела, разнятся.
«ИОТ (или Body roundness Index-BRI) рассчитывается по формуле, учитывающей рост и окружность талии. Она не простая и рассчитывать нужно по онлайн калькулятору. Он более точно отражает особенности мускулатуры и учитывает важнейший для здоровья показатель — окружность талии. Именно она наиболее точно отражает риски заболеваний, связанные с резистентностью к инсулину, и входит в важнейшим компонентом метаболического синдрома», — пишет доктор.
Мясников отметил, что при самом высоком уровне такого индекса у людей растет риск рака, болезней сердца и других патологий. Причем он выше на 50%, чем у тех, у кого индекс среднего показателя. Люди с еще более низким индексом рискуют на четверть меньше, чем те, у кого даже средний показатель.
«Но и те, кто был наименее круглым, также подвергались повышенному риску смерти: Исследование показало, что люди с показателем ниже 3,41 также сталкиваются с риском смертности, который на 25% выше, чем у людей со средним показателем», — заключил врач.
При подготовке материала использованы следующие источники: Telegram-канал Доктора Мясникова.