Вес без значения. Эксперты: индекс округлости заменит индекс массы тела

Для наглядности он привел пример, почему к ИМТ есть вопросы. Он отметил, что есть, к примеру, три человека. Один ростом 178 см и весом 81 кг, у второго рост 168, а вес 77 кг, у третьего параметры схожи со вторым, но разные объемы талии. Индекс массы тела у всех трех один — 27, пишет доктор. При этом объем талии у первого — 68 см, у второго — 73, у третьего — 93 см. Визуально такие люди тоже разные — цилиндрическая форма, эллипс и яйцеподобная форма. Риски различных патологий у таких людей, несмотря на то, что у них одинаковый индекс массы тела, разнятся.