Верят ли тарологи в собственные предсказания

Первый случай довольно редкий и обычно относится к неоязычникам. Во втором — религиозном — тарологи, по их словам, становятся не более чем медиумами информации, поступающей свыше, и ничего не могут с ней поделать. Иногда клиенту даже кажется, что таролог говорит с ним будто бы не своим голосом.