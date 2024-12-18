В последнее время гадание на картах стало сильно распространено, а тарологов развелось столько, что не знаешь, к кому обратиться за предсказаниями.
Тарологи гадают на картах и могут предугадать судьбу человека, если он, конечно, сам в это верит. А верят ли тарологи в собственные предсказания? Об этом рассказал социолог Илья Малиновский изданию «Нож».
Ритуал успокоения души
Один из тарологов рассказал Малиновскому о том, что любая религия — это психотерапия до того, как придумали эту психотерапию. И со временем стало ясно, что «это просто древняя практика, созданная для повышения уверенности в будущем».
При этом у многих тарологов сохраняется ощущение, что гадание самим себе терапевтично. Возможно, это связано с уровнем саморефлексии, которая не позволяет человеку объяснять магией собственные поступки.
Поток
В тарологическом сообществе есть разделение на чтение карт по значениям и интуитивное чтение. Чтение Таро по значениям основано на «маленькой белой книжке» (сокращённо МБК), которая прилагается к каждой колоде. Но настоящие профессионалы гадают по состоянию Потока.
В таком случае профессионал гадает на основе интуиции и образов на картах, а ответом на вопрос клиента становится цельная история.
Шепот космоса
Тарологи, с которыми провел интервью социолог, чаще всего при чтении карт обращались к четырем ресурсам: к духам и богам, к собственному бессознательному, к «эгрегору Таро» и к «информационному полю».
Первый случай довольно редкий и обычно относится к неоязычникам. Во втором — религиозном — тарологи, по их словам, становятся не более чем медиумами информации, поступающей свыше, и ничего не могут с ней поделать. Иногда клиенту даже кажется, что таролог говорит с ним будто бы не своим голосом.
Обращение к бессознательному — более распространенная практика. В таком случае тарологи считают, что источник информации находится в них самих и может быть открыт не только с помощью гадания.
В процессе гадания тарологи используют идею информационного поля и считают, что к ним информация приходит из специального «резервуара» за пределами материального мира. Карты играют роль подспорья и ничем не лучше кофейной гущи или рун.
При этом настоящий экстрасенс или медиум, с точки зрения таких тарологов, может подключаться к информационному полю напрямую.
Кто отвечает за провал предсказания?
Как показал эксперимент социолога, тарологи часто берут ответственность на себя. В качестве причин провала они могут назвать недостаточную компетенцию, неправильные настрой и методы расклада. Для выяснения того, что пошло не так, специалисты часто используют диагностические расклады — то есть, делают расклад для ответа на вопрос, почему была допущена ошибка.
Вторая по популярности стратегия объяснения — отсылка к вероятностному характеру будущего. То есть никто не гарантирует, что все произойдет так, как было предсказано. В таком случае ответственность со специалиста снимается, а в некоторых случаях виновен за провальный результат становится сам клиент.
Если ни клиент, ни таролог не виноваты, то неудачу можно объяснить магически: это просто «нежелание карт отвечать» или «магическое воздействие» на клиента.
Но тарологи по большей части сами несут ответственность за провал предсказания и ждут обратной связи от клиента, что говорит о том, что они хотят совершенствовать свои навыки интерпретации карт.
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