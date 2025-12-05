Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом

«Прихожанам и братии Преображенского монастыря УПЦ в с. Княжичи удалось защитить свою святыню от посягательств силовиков и рейдеров», — сообщается на сайте СПЖ со ссылкой на видео в Telegram-канале адвоката Украинской православной церкви Никиты Чекмана.
Как заявил сам Чекман, уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы.
«Все действия государственного исполнителя, которые сегодня произошли, были противоправными и незаконными (…) Сейчас представителями религиозной организации уже поданы соответствующие жалобы на действия исполнительной службы. Мы также обратились к правоохранительным органам с сообщением о действиях государственного исполнителя в связи с уголовными правонарушениями…», — сообщает Чекман, общаясь с верующими у монастыря, соответствующее видео размещено в его Telegram-канале в пятницу.
Чекман накануне сообщил в своем Telegram- канале, что 5 декабря государственной исполнительной службой Украины готовится противозаконный захват Спасо-Преображенского монастыря в Княжичах. По его словам, выселение религиозной общины было назначено в пятницу в 08.00 утра «вопреки действующему законодательству, без соблюдения установленных законом сроков и с привлечением сотрудников полиции».
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата — самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.