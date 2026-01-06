Вертолеты для военных операций США внезапно прибыли в страну НАТО

Примечательно, что некоторые из этих воздушных судов взлетали с американских баз, таких как Форт Кэмпбелл в Кентукки. Там базируется 160-й полк специальной авиации армии США, который получил название «Ночные охотники». Эскадрилья специализируется на ночных перебросках. При этом подразделение принимало непосредственное участие в миссии по захвату Усамы бен Ладена в Пакистане, а также сыграло главную роль в спецоперации США в Каракасе, исходом которой стало похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.