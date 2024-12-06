Вершки и корешки: в США вырастили брокколи, которую можно съесть целиком

Сельское хозяйство издревле было завязано на смену времен года: цикл посадки семян и сбора урожая ориентировался на погодные условия.
Но погода с каждым годом становится все менее предсказуемой. Но основатели компании Avalo, стартапа из Северной Каролины, уверены, что нашли решение: они поставят на службу фермерам искусственный интеллект. Про нейросеть-агронома рассказало CNN.
Обычно селекция производится вручную: фермеры отбирают растения с нужными свойствами — например, устойчивые к засухе — высаживают их семена, смотрят на весь жизненный цикл новых растений и принимают решение. На это уходят годы — а Avalo предлагает решить ту же задачу сразу с помощью нейросети, которая просчитает судьбу растений, основываясь на их генетической информации.
Конечно, это не заменяет традиционную работу полностью, но ускоряет процесс примерно на 70%: теперь нейросеть дает рекомендации, какие два растения стоит скрестить и чего от этого ждать.
Сейчас в планах у команды: одуванчики, из которых будут делать резину, жароустойчивые помидоры и влагоустойчивый хлопок. Есть и еще один проект, который ученые уже воплотили на практике: полностью съедобная брокколи.
У классической брокколи в пищу идет только 20% растения: в том числе именно поэтому этот сорт капусты такой дорогой. В Avalo изучили сотни возможных комбинаций культивируемых растений и в итоге создали совершенно новую брокколи, которую можно съесть целиком, со всеми стеблями и листьями.
Новая брокколи станет первым коммерческим продуктом компании и будет доступна рядовым покупателям уже в 2026 году. На создание нового сорта ушло три года — как утверждают авторы, без нейросети на это бы потребовалось минимум шесть лет.
Генеральный директор Avalo Брэндан Коллинс утверждает, что на вкус листья и стебли новой брокколи похожи на кейл (или другой плотный салат), а вот стебли — точно такие же, как съедобная брокколи, к которой все привыкли. Дополнительный плюс, который отметил директор — новый сорт требует меньше электричества и удобрений для выращивания.
CNN также опросило ученых, которые не вовлечены в проект: те относятся к нему со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, считают они, такая ИИ-модель неизбежно будет часто ошибаться и не учитывать возможные недостатки при поиске нужных качеств. С другой стороны, скорость, с которой агрономы смогут подбирать и культивировать новые сорта, неизбежно приведет к тому, что через 50 лет сельскохозяйственные культуры изменятся до неузнаваемости.
Ранее рассказывали, как можно самому стать таким же ученым, как сотрудники Avalo: где учат на биотехнологов и чем они могут заниматься после обучения.