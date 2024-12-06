Вершки и корешки: в США вырастили брокколи, которую можно съесть целиком

CNN также опросило ученых, которые не вовлечены в проект: те относятся к нему со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, считают они, такая ИИ-модель неизбежно будет часто ошибаться и не учитывать возможные недостатки при поиске нужных качеств. С другой стороны, скорость, с которой агрономы смогут подбирать и культивировать новые сорта, неизбежно приведет к тому, что через 50 лет сельскохозяйственные культуры изменятся до неузнаваемости.