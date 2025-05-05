Вершина советской разведки: как шпиону удалось стать послом иностранного государства

«Засветившись» перед местными властями, разведчик подал прошение о командировке в Испанию, где в то время шла гражданская война. Здесь Григулевич прошел военную подготовку и отличился во время обороны университетского городка в Мадриде. Вскоре его назначили помощником начальника штаба Мадридского фронта. В данном качестве он также отличился в нескольких операциях, и его в ноябре 1936 года отправили на борьбу с мятежниками и их пособниками. По сути, это был его первый опыт в качестве именно разведчика и контрразведчика. Группа Григулевича занималась захватом зданий дипмиссий других стран, в которых укрывались франкисты. Их всех по большей части выдворяли из страны. Согласно одной из версий, в число пойманных Григулевичем входил будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт, который находился в Испании под видом военного корреспондента.