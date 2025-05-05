Вершина советской разведки: как шпиону удалось стать послом иностранного государства

Симпатии к коммунистам и начало работы на советскую разведку
Иосиф Григулевич родился 5 мая 1913 года в Вильно. Его родители владели русским, польским и литовским языками, эти знания они передали и своему сыну, что в дальнейшем позволило ему стать полиглотом.
После Октябрьской революции семья Григулевич поселилась в литовском Паневежисе, где будущий разведчик поступил на обучение в местную гимназию. В учебном заведении действовала нелегальная коммунистическая ячейка, в которую Иосиф Григулевич вступил в 13-летнем возрасте. Он обладал литературным талантом, поэтому юный подпольщик занимался написанием политических листовок и стихов. В 14-летнем возрасте Григулевича за коммунистические идеи исключили из гимназии. После этого скандала семья была вынуждена вернуться в Вильно, который в то время входил в состав Польши.
В Вильно Григулевич продолжил обучение в местной гимназии, где вновь занимался коммунистической пропагандой. Ситуацию усугубляла проводимая местными властями политика ополячивания литовцев. Григулевич, который был по национальности литовским караимом, воспринимал это как унижение достоинства, что лишь укрепляло его веру в коммунистические идеалы. В 1932 году будущий разведчик был арестован за коммунистическую пропаганду и отсидел в заключении 1,5 года. После освобождения его обязали покинуть территорию Польши. Григулевич отправился в Париж, где в то время находились многие польские коммунисты.
Во Франции он установил контакты с Международной организацией помощи революционерам (МОПР) и произвел хорошее впечатление на местного польского коммуниста Зыгмунта Модзелевского. В Париже Григулевич выступал на митингах, где молодого человека приметили резиденты ОГПУ СССР. Вероятно, в то время он начал работать на Советский Союз.
В 1934 году Григулевича решили по линии МОПР направить в Аргентину, где в то время жил его отец. По прибытии первым делом разведчик начал учить испанский язык, который в дальнейшем ему очень пригодился. Несколько адаптировавшись в Латинской Америке, Григулевич активно взаимодействовал с местными левыми организациями, а на жизнь зарабатывал журналистикой.
«Засветившись» перед местными властями, разведчик подал прошение о командировке в Испанию, где в то время шла гражданская война. Здесь Григулевич прошел военную подготовку и отличился во время обороны университетского городка в Мадриде. Вскоре его назначили помощником начальника штаба Мадридского фронта. В данном качестве он также отличился в нескольких операциях, и его в ноябре 1936 года отправили на борьбу с мятежниками и их пособниками. По сути, это был его первый опыт в качестве именно разведчика и контрразведчика. Группа Григулевича занималась захватом зданий дипмиссий других стран, в которых укрывались франкисты. Их всех по большей части выдворяли из страны. Согласно одной из версий, в число пойманных Григулевичем входил будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт, который находился в Испании под видом военного корреспондента.
Но вскоре в стане испанских республиканцев произошел раскол. Дело в том, что левый фронт включал множество различных организаций и не все из них были абсолютно лояльными к Москве в вопросах идеологии. В декабре 1936 года Москва потребовала от Коммунистической партии Испании прекратить связи с троцкистскими организациями, крупнейшей из которых была Рабочая партия марксистского объединения (ПОУМ). Григулевич принимал активное участие в борьбе с троцкистами, включая их ликвидацию. В 1937 году он сыграл решающую роль в операции по захвату лидера ПОУМ Андреу Нина. После такого успеха Григулевича решили активно использовать и в других операциях в качестве ликвидатора врагов советского режима. Но перед этим его направили в СССР, где он прошел курсы подготовки разведчиков-нелегалов. Главным врагом Москвы и лично Иосифа Сталина в то время оставался Лев Троцкий. Поэтому Григулевича решили направить в Мексику с целью ликвидации Троцкого.
Покушение на Троцкого и убийство Кривицкого
В мае 1938 года Григулевич приехал в Мексику. По прибытии в латиноамериканскую страну он устроился официантом, чтобы зарабатывать себе на жизнь, а также освоиться на месте. Одновременно с этим вел разведывательную деятельность, ему удалось заполучить план дома, в котором жил Троцкий. В дальнейшем переданные Григулевичем сведения использовались при подготовке к покушению на Троцкого, которое состоялось в мае 1940 года. Тогда около 20 человек ворвались во двор дома революционера и из автоматов расстреляли спальню и другие помещения здания. Троцкому, который вовремя лег на пол, удалось спастись.
После данного инцидента Григулевичу было приказано покинуть Мексику и перебраться в США. В Америке он получил новое задание — ликвидировать советского перебежчика Вальтера Кривицкого. С этой задачей Григулевич справился.
Агентурная сеть в Южной Америке
В 1940 году Григулевич обосновался в Аргентине, где ему было поручено создавать агентурную сеть. К началу 1942 года советская резидентура в стране насчитывала порядка 80 сотрудников, включая работников Минобороны, депутатов, дипломатов, журналистов и других. Григулевичу удалось завербовать даже профессионального контрабандиста.
В годы Великой Отечественной войны группа Григулевича занималась диверсионной деятельностью. В частности, они топили суда, которые вывозили в Германию сырье. Одновременно с этим Григулевич занимался легализацией местных коммунистов и шпионов. Для этого он запрашивал метрику ребенка, который скончался приблизительно столько же лет назад, сколько насчитывалось шпиону. В дальнейшем путем подделки документов советские агенты получали документы на имя одного из умерших детей.
После государственного переворота 1943 года в Аргентине Григулевич был командирован в Уругвай. Здесь он выдавал себя за незаконнорожденного ребенка одного из состоятельных плантаторов из Коста-Рики. Ему поверили и выдали документы на имя Теодоро Бонефиль Кастро, а сам он получил коста-риканское гражданство.
Посол Коста-Рики в Италии и в Ватикане
Следом Григулевич успел в течение года поработать в Бразилии, после чего был вызван в Москву. Здесь разведчик вновь прошел интенсивное обучение оперативной работе. По его окончании Григулевич отправился в Рим, где сразу же наладил контакты с Посольством Коста-Рики. Он заручился поддержкой коста-риканского генконсула в итальянской столице. Своими аналитическими способностями Григулевич произвел впечатление на власти Коста-Рики. Даже будущий президент страны Улате Бланко доверил именно ему свою избирательную кампанию. После избрания Бланко главой государства Григулевич был назначен первым секретарем Генконсульства Коста-Рики в Риме, а после утверждения поста посла Коста-Рики в Италии и в Ватикане в 1952 году им стал именно Григулевич. Этот эпизод был вершиной советской разведки, поскольку ни одному шпиону не удавалось стать послом иностранного государства.
С назначением на этот пост фигура Григулевича стала слишком заметной, поэтому малейшая нестыковка с легендой грозила разведчику-нелегалу разоблачением. Кроме того, в Коста-Рике в 1953 году к власти пришел новый президент, который, в отличие от своего предшественника, явно не благоволил Григулевичу. Учитывая сложившиеся обстоятельства, в Москве приняли решение отозвать Григулевича и его семью в СССР.
После отставки Григулевич оставшуюся жизнь посвятил науке. Он работал в Институте этнографии АН СССР, участвовал в создании Института Латинской Америки АН СССР, получил ученую степень сначала кандидата, а затем и доктора исторических наук, был избран членом-корреспондентом АН СССР. За свою жизнь он написал порядка 30 монографий и книг. Григулевич прожил до 75 лет и скончался в 1988 году.