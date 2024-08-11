«Вероятность высока»: Jane’s Addiction готовы к записи нового материала

По словам гитариста, запись нового материала «более чем вероятна». Наварро уточнил, что они уже были в студии, но при этом не смог сказать точнее, как будет проходить работа. Единственное, что он знает наверняка, — это то, что музыка будет доступна на виниле. Слова музыканта цитирует Blabbermouth.