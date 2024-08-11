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«Вероятность высока»: Jane’s Addiction готовы к записи нового материала

Гитарист Дейв Наварро, известный в качестве участника рок-группы Jane’s Addiction, прокомментировал будущее коллектива. Музыкант вернулся к бывшим коллегам в 2024-м, благодаря чему состав команды вернулся к классическому.

По словам гитариста, запись нового материала «более чем вероятна». Наварро уточнил, что они уже были в студии, но при этом не смог сказать точнее, как будет проходить работа. Единственное, что он знает наверняка, — это то, что музыка будет доступна на виниле. Слова музыканта цитирует Blabbermouth.

Помимо Наварро, в классический состав Jane's Addiction входят Перри Фаррелл, Стивен Перкинс и Эрик Эйвери. В июле музыканты уже выпустили песню Imminent Redemption. По словам гитариста, в будущем композиция выйдет на виниле вместе с другой. Ни названия, ни даты премьеры Наварро пока не раскрыл.

Ранее экс-барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон заявил, что хотел бы писать новую музыку для коллектива с помощью искусственного интеллекта.