«Вероятность высока»: Jane’s Addiction готовы к записи нового материала

По словам гитариста, запись нового материала «более чем вероятна». Наварро уточнил, что они уже были в студии, но при этом не смог сказать точнее, как будет проходить работа. Единственное, что он знает наверняка, — это то, что музыка будет доступна на виниле. Слова музыканта цитирует Blabbermouth.
Помимо Наварро, в классический состав Jane's Addiction входят Перри Фаррелл, Стивен Перкинс и Эрик Эйвери. В июле музыканты уже выпустили песню Imminent Redemption. По словам гитариста, в будущем композиция выйдет на виниле вместе с другой. Ни названия, ни даты премьеры Наварро пока не раскрыл.
Ранее экс-барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон заявил, что хотел бы писать новую музыку для коллектива с помощью искусственного интеллекта.