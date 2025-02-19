Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла

«Хорошая новость заключается в том, что все еще есть 96,9 процентов вероятности того, что астероид пролетит мимо Земли», — заметили авторы портала Live Science. По их словам, чем больше ученые узнают о траектории 2024 YR4, тем с большей точностью они могут предсказать его полет. Также в настоящий момент есть вероятность 0,3 процента, что астероид столкнется с Луной.