Вероятность падения 90-метрового астероида на Землю выросла

Центр по изучению объектов, сближающихся с планетой, который контролирует НАСА, повысил вероятность падения астероида на Землю 2024 YR4 до 3,1 процента. В начале февраля космическое агентство уже повышало вероятность столкновения астероида с планетой до 2,3 процентов.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре. Небесное тело предположительно имеет диаметр около 54 метров. По подсчетам американских и британских ученых, взрыв от падении астероида может иметь мощность от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте.
«Хорошая новость заключается в том, что все еще есть 96,9 процентов вероятности того, что астероид пролетит мимо Земли», — заметили авторы портала Live Science. По их словам, чем больше ученые узнают о траектории 2024 YR4, тем с большей точностью они могут предсказать его полет. Также в настоящий момент есть вероятность 0,3 процента, что астероид столкнется с Луной.
В начале февраля Китай начал набирать сотрудников на должность по планетарной обороне из-за предупреждения об астероиде 2024 YR4. Они будут заниматься мониторингом астероидов и создания методов раннего оповещения.