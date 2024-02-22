Вероятность необратимого ухудшения памяти после ковида минимальна

При этом восстановление поврежденных глиальных клеток мозга, влияющих на эти функции, может занять до полугода, пояснил ТАСС эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Нейронет», директор Нейроцентра Сколковского института науки и технологий («Сколтеха», входит в группу ВЭБ.РФ) Филипп Хайтович.
Считается, что и долгосрочная, и краткосрочная память могут ухудшиться из-за изменения связей между нервными клетками (нейронами), комбинация которых отвечает за хранение фактов и воспоминаний.
«Именно они берут на себя основной удар во время заболеваний, в том числе при ковиде, когда мы страдаем от воспалительных реакций. Клетки-помощники могут погибать, спасая собой нервные клетки. Однако, в отличие от нервных клеток, они восстанавливаются через некоторое время. Этот процесс может занять недели и месяцы, поэтому, действительно, если человек переболел очень сильно и тяжело, вполне возможно, что потеря этих клеток будет влиять на все процессы в мозге, включая память», — сказал Хайтович.
«Восстановление после таких тяжелых инфекций может занять до полугода. Не нужно забывать, что самое сложное для нас — не просто сохранять память, а именно “вытаскивать” наши воспоминания. Даже в нормальной жизни, если мы устали или не выспались, организм работает не оптимально и вытащить какое-то воспоминание из нашего мозга может быть сложнее, чем если мы здоровы и находимся в спокойном состоянии», — добавил ученый.
Проблемы до болезни
Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет» Константин Мартыненков отметил, что международные исследования, указывающие на то, что ухудшение памяти некоторых пациентов было связано с нейроанатомическими изменениями в мозге из-за коронавируса, могут быть недостаточно достоверными, говорить о подтвержденной связи между этими процессами во всех случаях нельзя.
«Отмечаемые пациентами нарушения памяти могут возникать на ранней стадии развивающегося когнитивного расстройства. Следовательно, у кого-то ковид мог ускорить более выраженное проявление уже существовавшей патологии», — уточнил он.
Восстановление памяти
Как пояснила ТАСС эксперт НТИ по биотехнологиям Мария Коренкова, сама жалоба на ухудшение памяти представляет собой субъективную оценку человеком своих способностей, которая может быть не связана с тем или иным заболеванием. При этом улучшить функции памяти можно за счет систематической и комплексной работы.
«Для восстановления когнитивной сферы необходимо сначала избавиться от стрессового состояния, нормализовать питание и режим сна. Далее можно подключать тренировки для мозга на внимание, память, мышление», — отметила Коренкова.
Тренировкой памяти может стать пересказ сюжета прочитанной книги, заучивание стихов, а также счет в уме и запоминание рецептов и списков покупок.