Вероятность необратимого ухудшения памяти после ковида минимальна

«Именно они берут на себя основной удар во время заболеваний, в том числе при ковиде, когда мы страдаем от воспалительных реакций. Клетки-помощники могут погибать, спасая собой нервные клетки. Однако, в отличие от нервных клеток, они восстанавливаются через некоторое время. Этот процесс может занять недели и месяцы, поэтому, действительно, если человек переболел очень сильно и тяжело, вполне возможно, что потеря этих клеток будет влиять на все процессы в мозге, включая память», — сказал Хайтович.