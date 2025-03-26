Вернуться в Россию: почему госпрограмма неэффективна и нужен ли закон о репатриации

Парламентарии рассмотрят законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию». Его внес в Государственную думу первый зампредседателя комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Константин Затулин.
— Репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России (связь — «по почве»), так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим в России — то есть коренным народам (связь — «по крови»). Конечно, представители коренных народов России имеют предков с ее территории, только документов за давностью времен может уже не найтись. А этническое происхождение указывается, если не в паспортах, то других метрических документах, да и генетическая экспертиза уже знает этнические маркеры, — говорится в пояснительной записке.
В законопроекте определяет право на возвращение в Россию для всех соотечественников. Но есть условия по свободному владению русским языком. Отмечается, что проект Затулина «не спорит» с государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Программа переселения соотечественников работает с перебоями. В 2023 году заявление подали 63,6 тысячи человек. Это был самый низкий результат за последние годы. В 2021 году таковых было больше почти в 2 раза.
— Не всякий готов ехать в воюющее государство. Люди ждут в том числе и того, чем может это закончиться. Второе обстоятельство — эта программа не создает достаточно стимулов и вместе с тем создает множество препятствий на пути соотечественников в Россию. От очень многих инстанций, сроков, условий зависит, станет ли тот или иной человек участником программы, — рассказал «Коммерсанту» в 2023 году Затулин, напомнив, что в 2021 он вносил законопроект о репатриации.
Сегодня гражданство России можно получить и другим способом. Иностранцы могут заключить контракт с Министерством обороны и отправиться в зону проведения Специальной военной операции.
Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ольга Чудиновских в комментарии для ВФокусе Mail отметила, что идея закона — сделать более логичными и взаимоувязанными правила, которые будут сопровождать переезд в Россию лиц, имеющих общие культурные или этнические корни с населением нашей страны. Предполагается, что документ должен заменить не очень эффективную ныне действующую госпрограмму содействия добровольному переселению соотечественников.
— Если удастся идею продвижения нового закона реализовать, а потом привести в соответствие правоприменительную практику, то, возможно, это повысит привлекательность России для потенциальных переселенцев из государств ближнего и дальнего зарубежья, — сказала она.
Также она назвала минусы действующей программы переселения соотечественников. По ее словам, финансовые гарантии в основном лежат на регионах, чтобы получить хоть что-то от этого, почти везде от потенциальных участников требуют наличия профессии и образования, дефицитных в субъекте. Без наличия таких активов соискателю может быть отказано. Иными словами, нынешняя госпрограмма маскируется под программу привлечения соотечественников, а на деле является программой привлечения квалифицированных трудовых мигрантов, считает Чудиновских.
— Программа пока работает, хотя ее показатели сильно сократились по понятным причинам. Многие, кто планировал переезд, видимо, откладывают ее, — заявила эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.
При этом, Чудиновских считает, что в России система получения паспорта довольно упрощенная. Так, 99,9% всех соискателей приобретают его в ускоренном порядке. По ее мнению, для полноценной интеграции люди должны прожить в России хотя бы несколько лет по виду на жительство, даже ближайшие родственники граждан России. Гражданство у нас раздают щедро, подытожила Чудиновских.