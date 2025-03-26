Вернуться в Россию: почему госпрограмма неэффективна и нужен ли закон о репатриации

— Репатриантами могут стать, как те, кто имеет предков из России (связь — «по почве»), так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим в России — то есть коренным народам (связь — «по крови»). Конечно, представители коренных народов России имеют предков с ее территории, только документов за давностью времен может уже не найтись. А этническое происхождение указывается, если не в паспортах, то других метрических документах, да и генетическая экспертиза уже знает этнические маркеры, — говорится в пояснительной записке.