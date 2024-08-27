Вернуться в прошлое. Можно ли убрать с дорог самокаты

В рамках форума «Сообщество» эксперт рассказал Общественной службе новостей, что электросамокаты и другие СИМ никуда не денутся с российских дорог. По его словам, остановить движение этого транспорта невозможно. Запретить СИМ нельзя, потому что они удобны для многих людей. Также это способ решения задач мобильности.
Вместе с тем нужно понять, какие правила нужно установить для каждого типа таких транспортных средств. Так, средства индивидуальной мобильности можно поделить на две основные группы — быстрые, работающие на электродвигателе, и медленные, приводящиеся в движение силой человека. Одни правила нужны для быстрых СИМ, другие — для медленных. Например, возможен вариант, при котором на дорогу выезжают только те средства, что имеют двигатель и двигаются быстро, но соблюдают ряд правил, уже установленные для автомобильного движения. Например, наличие средств защиты. «Мы в этом смысле приравниваем их к мотоциклам или к мопедам», — пояснил Максимов.
Отдельные правила потребуются для неэлектрических СИМ — велосипедов, самокатов и так далее. Например, им можно ездить по велодорожкам и пандусам, но при отсутствии велоинфраструктуры им нужно дать возможность передвигаться по пешеходной зоне. При этом владельцы СИМ должны будут соблюдать ряд ограничений, поскольку пешеход на тротуаре имеет приоритет..
Должны быть введены ограничения скорости движения, например, до 15 километров в час. Также стоит предусмотреть возрастное ранжирование.
«Как мы полагаем, до 7 лет возможно движение только в сопровождении взрослых. До 16 лет движение только на определенной ограниченной скорости и на неэлектрических самокатах. А начиная с 16 лет, с возрастом наступления административной ответственности, — движение на СИМах с двигателем при наличии водительских прав определенной категории», — добавил эксперт.
Что касается водительских правах для СИМ, Максимов предположил, что отдельная категория водительских прав для них нужна, но нужно максимально упростить процесс процедуры получения.
Если говорить про инфраструктуру для СИМ, то создать ее в какой-то степени можно и нужно, а где-то — просто невозможно. Максимов рассказал, что для каждого типа индивидуального транспорта невозможно выделить по отдельной дорожке, так как на это попросту не хватит ширины улиц.
Недавно на повестке дня появился новый вид СИМ — так называемые чемокаты. Это чемодан с интегрированным электросамокатом, или самокат в форме чемодана на колесах. В Китае это средство популярно уже несколько лет, а российский рынок начало покорять только сейчас. Эксперты уже выяснили, что отличает чемокат от обычного электросамоката и какие риски он несет пешеходам.