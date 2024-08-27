Вернуться в прошлое. Можно ли убрать с дорог самокаты

Вместе с тем нужно понять, какие правила нужно установить для каждого типа таких транспортных средств. Так, средства индивидуальной мобильности можно поделить на две основные группы — быстрые, работающие на электродвигателе, и медленные, приводящиеся в движение силой человека. Одни правила нужны для быстрых СИМ, другие — для медленных. Например, возможен вариант, при котором на дорогу выезжают только те средства, что имеют двигатель и двигаются быстро, но соблюдают ряд правил, уже установленные для автомобильного движения. Например, наличие средств защиты. «Мы в этом смысле приравниваем их к мотоциклам или к мопедам», — пояснил Максимов.