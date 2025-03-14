Побег из ада: как жителей Суджы, похищенных ВСУ, вернут на Родину

Еще 154 жителя Курской области исключены из розыска. Все они ранее потеряли связь с родственниками. По словам официального представителя МВД России Ирина Волк, разыскиваемые найдены живыми. Эвакуация продолжается. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что свыше 200 человек вывезены в безопасные районы. Большая часть людей спасены из Суджи и Казачьей Локни. При этом часть наших сограждан оказалась на Украине.
— Есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию, — рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в конце февраля.
В ноябре прошлого года на Родину вернулись 46 человек. Татьяна Москалькова отметила, что возвратить удалось, в том числе 12 детей, один из них новорожденный. На данный момент у России нет точного списка насильственно вывезенных из Курской области на территорию Украины. Некоторые просились сами выехать после ударов по Судже, рассказал ВФокусе Mail посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
— Они по сути дела находятся в статусе интернированных. С точки зрения международного права на них не распространяются ограничительные меры, касающиеся сроков пребывания, потому что они и так не свободны в передвижении на территории страны, у которой объявлено военное положение и с которой у нас конфликт, — отметил Мирошник.
Все-таки Украина идет на контакт в вопросе нахождения наших граждан на территории противника, но, например, Киев не подтверждал количество людей, которые оказались у них и не дал информацию о их местоположении. Сейчас Россия опирается на сведения, полученные от МКК, а также родственников, которые ищут своих родных, но цифры разнятся.
Нахождение на территории Сумской области тоже не гарантирует безопасность. Во-первых, на ней оказались граждане России и отношение к ним соответствующее. Во-вторых, с приграничных районов Сумщины тоже начата эвакуация вглубь Украины.
— Было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской территориальных общин Сумского района. В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе детей, — цитирует ТАСС сообщение местной администрации. Власти добавляют, что многие не собираются покидать свои дома. Такое развитие событий позволяет говорить о грядущем наступлении на Сумы.