Побег из ада: как жителей Суджы, похищенных ВСУ, вернут на Родину

— Они по сути дела находятся в статусе интернированных. С точки зрения международного права на них не распространяются ограничительные меры, касающиеся сроков пребывания, потому что они и так не свободны в передвижении на территории страны, у которой объявлено военное положение и с которой у нас конфликт, — отметил Мирошник.