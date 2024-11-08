Вернуть контроль над эмоциями: пять лайфхаков, как быстро успокоиться

Оказалось, что природные звуки способствуют расслаблению, отвлекая внимание от внутреннего переживания, в то время как искусственные звуки активируют размышления о себе и усугубляют стресс. Если есть возможность, отправляйтесь на прогулку в парк, где можно насладиться пением птиц и шелестом листвы. Если такого места рядом нет, спасением могут стать записи с природными звуками, доступные в приложениях и на специальных сайтах.