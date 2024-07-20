Вернет молодость и снизит воспаление: диетолог рассказала о пользе черники

— Также ягода является лидером по содержанию марганца: его в чернике больше, чем в других ягодах. Марганец способствует усвоению витаминов С и В, стимулирует и положительно влияет на работу мозга, а также помогает при отравлениях, различных кишечных инфекциях и дисбактериозе, — пояснила Писарева.