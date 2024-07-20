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Вернет молодость и снизит воспаление: диетолог рассказала о пользе черники

Во второй половине лета начинается сезон черники. Эта ягода не только способствует сохранению зрения, но и замедляет процессы старения. О других полезных свойствах черники «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

Источник: unsplash

Источник витаминов и микроэлементов

По ее словам, черника, как и все ягоды, является мощным антиоксидантом и содержит комплекс витаминов, таких как:

  • витамины группы В;
  • витамины группы С (которые считаются мощнейшим антиоксидантом);
  • витамин Е;
  • витамин А;
  • витамин PP.

— Также ягода является лидером по содержанию марганца: его в чернике больше, чем в других ягодах. Марганец способствует усвоению витаминов С и В, стимулирует и положительно влияет на работу мозга, а также помогает при отравлениях, различных кишечных инфекциях и дисбактериозе, — пояснила Писарева.

Из-за большого содержания микроэлементов черника регулирует работу сердца и способствует поддержанию зрения, сообщила диетолог.

— Кальций и калий положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также нормализуют уровень сахара в крови. Также в чернике есть антоцианы, они улучшают кровоснабжение сетчатки глаза и повышают остроту зрения. Известен даже факт, что в период войны летчики ели джем из этих ягод, что улучшало ночное зрение, — отметила собеседница «ВМ».

Кому нужно

Специалист рассказала, что ягода полезна как для пожилых людей, так и для маленьких детей.

— Антиоксиданты участвуют в омоложении и продлении молодости клеток, снижают воспалительные процессы, поэтому чернику рекомендуется есть взрослым. А детям, которые много времени проводят перед компьютером и телефоном, черника поможет поддержать зрение, — уточнила Писарева.

Противопоказания

Однако чрезмерное количество черники может привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому врач рекомендовала с осторожностью есть ягоду:

  • при индивидуальной непереносимости;
  • аллергии;
  • запорах;
  • мочекаменной болезни;
  • болезнях и патологиях желчевыводящих путей;
  • болезнях и патологиях поджелудочной железы.