Вернет молодость и снизит воспаление: диетолог рассказала о пользе черники

Источник витаминов и микроэлементов
По ее словам, черника, как и все ягоды, является мощным антиоксидантом и содержит комплекс витаминов, таких как:
- витамины группы В;
- витамины группы С (которые считаются мощнейшим антиоксидантом);
- витамин Е;
- витамин А;
- витамин PP.
— Также ягода является лидером по содержанию марганца: его в чернике больше, чем в других ягодах. Марганец способствует усвоению витаминов С и В, стимулирует и положительно влияет на работу мозга, а также помогает при отравлениях, различных кишечных инфекциях и дисбактериозе, — пояснила Писарева.
Из-за большого содержания микроэлементов черника регулирует работу сердца и способствует поддержанию зрения, сообщила диетолог.
— Кальций и калий положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также нормализуют уровень сахара в крови. Также в чернике есть антоцианы, они улучшают кровоснабжение сетчатки глаза и повышают остроту зрения. Известен даже факт, что в период войны летчики ели джем из этих ягод, что улучшало ночное зрение, — отметила собеседница «ВМ».
Кому нужно
Специалист рассказала, что ягода полезна как для пожилых людей, так и для маленьких детей.
— Антиоксиданты участвуют в омоложении и продлении молодости клеток, снижают воспалительные процессы, поэтому чернику рекомендуется есть взрослым. А детям, которые много времени проводят перед компьютером и телефоном, черника поможет поддержать зрение, — уточнила Писарева.
Противопоказания
Однако чрезмерное количество черники может привести к обострению хронических заболеваний. Поэтому врач рекомендовала с осторожностью есть ягоду:
- при индивидуальной непереносимости;
- аллергии;
- запорах;
- мочекаменной болезни;
- болезнях и патологиях желчевыводящих путей;
- болезнях и патологиях поджелудочной железы.