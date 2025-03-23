Верная жена ждала пропавшего супруга 80 лет

Мужчина ушел в армию Гоминьдана сразу после свадьбы и уехал на фронт. В 1943 году жена нашла Хуана и была с ним несколько месяцев. После того, как Ду забеременела, она уехала домой и родила сына в январе 1944 года. Имя ребенка Хуан Фачан.