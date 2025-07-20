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Верховный суд перечислил условия, при которых можно не сносить самострой

Самовольные постройки можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим людям. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, которое приводит «РИА Новости».

Источник: Freepik

Суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство двухэтажного жилого дома на своем участке, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация района подала в суд иск.

Верховный суд указал, что при строительстве соблюдались технические регламенты, не выявлено нарушений противопожарных и санитарно-эпидеомиологических норм, а также соблюдены требования сейсмобезопасности.

Решение вынесено в пользу женщины. Суд постановил, что в подобных спорах должны учитываться требования безопасности и права третьих лиц. Кроме того, ничего не мешает перевести землю из категории «для индивидуального жилищного строительства» в категорию «для туристического обслуживания».