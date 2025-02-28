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Верховный суд Мексики постановил улучшить условия жизни «грустной» слонихи Эли

Слониху спасли из цирка в 2012 году. После смерти своей приятельницы Мэгги в 2016 году, она сильно исхудала и начала биться о стены вольера.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

26 февраля Верховный суд Мексики вынес историческое решение, предписав местному зоопарку улучшить условия содержания слонихи Эли. Это первый случай, когда высшая судебная инстанция страны встала на защиту прав животных, — пишет CNN.

Сообщается, что Эли долгое время страдала от депрессии после того, как в 2016 году умерла другая слониха Мэгги. Эли регулярно билась о стены своего вольера и сильно исхудала. Защитники животных прозвали ее «самой грустной слонихой в мире».

Эли — слониха возрастом 43−45 лет, живет в зоопарке San Juan de Aragon в Мехико (Мексика) 13 лет. В 2012 году ее спасли из цирка.

Узнав об инциденте, Диана Валенсия, основательница и директор организаций по защите прав животных «Открываем клетки» и «Открываем умы», познакомилась с Эли. Она подала в суд на зоопарк San Juan de Aragon в Мехико (Мексика), чтобы помочь животному. Валенсия настаивала, что сотрудники должны лучше следить за ее физическим и ментальным здоровьем.

Я была очень расстроена, увидев, в каком состоянии она была, это растерзало мою душу, и я дала Эли обещание помочь.

Диана Валенсия
основательница и директор организаций по защите прав животных

После многолетнего разбирательства суд постановил, что сотрудники зоопарка должны улучшить условия содержания слонихи Эли. Ветеринар и по совместительству директор San Juan de Aragon Габриэла Урибе Акоста, заявила, что они предпримут все необходимые меры, чтобы выполнить постановление суда.

Известно, что в настоящее время команда из шести человек отвечает за поддержание чистоты в вольере Эли, а еще 5 человек следят за ее здоровьем.

Несмотря на положительные результаты, Валенсия планирует продолжить борьбу за то, чтобы все три слона из зоопарка Мехико (Мексика) были перевезены в заповедник в Бразилии или в Америке.

Я не могу быть довольна, потому что слоны не могут жить в неволе, это причиняет им моральный вред. Это одно из животных, которое больше всего страдает в неволе.

Диана Валенсия
основательница и директор организаций по защите прав животных

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