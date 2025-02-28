Верховный суд Мексики постановил улучшить условия жизни «грустной» слонихи Эли

26 февраля Верховный суд Мексики вынес историческое решение, предписав местному зоопарку улучшить условия содержания слонихи Эли. Это первый случай, когда высшая судебная инстанция страны встала на защиту прав животных, — пишет CNN.
Сообщается, что Эли долгое время страдала от депрессии после того, как в 2016 году умерла другая слониха Мэгги. Эли регулярно билась о стены своего вольера и сильно исхудала. Защитники животных прозвали ее «самой грустной слонихой в мире».
Эли — слониха возрастом 43−45 лет, живет в зоопарке San Juan de Aragon в Мехико (Мексика) 13 лет. В 2012 году ее спасли из цирка.
Узнав об инциденте, Диана Валенсия, основательница и директор организаций по защите прав животных «Открываем клетки» и «Открываем умы», познакомилась с Эли. Она подала в суд на зоопарк San Juan de Aragon в Мехико (Мексика), чтобы помочь животному. Валенсия настаивала, что сотрудники должны лучше следить за ее физическим и ментальным здоровьем.
Я была очень расстроена, увидев, в каком состоянии она была, это растерзало мою душу, и я дала Эли обещание помочь.
После многолетнего разбирательства суд постановил, что сотрудники зоопарка должны улучшить условия содержания слонихи Эли. Ветеринар и по совместительству директор San Juan de Aragon Габриэла Урибе Акоста, заявила, что они предпримут все необходимые меры, чтобы выполнить постановление суда.
Известно, что в настоящее время команда из шести человек отвечает за поддержание чистоты в вольере Эли, а еще 5 человек следят за ее здоровьем.
Несмотря на положительные результаты, Валенсия планирует продолжить борьбу за то, чтобы все три слона из зоопарка Мехико (Мексика) были перевезены в заповедник в Бразилии или в Америке.
Я не могу быть довольна, потому что слоны не могут жить в неволе, это причиняет им моральный вред. Это одно из животных, которое больше всего страдает в неволе.
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