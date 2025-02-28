Верховный суд Мексики постановил улучшить условия жизни «грустной» слонихи Эли

Узнав об инциденте, Диана Валенсия, основательница и директор организаций по защите прав животных «Открываем клетки» и «Открываем умы», познакомилась с Эли. Она подала в суд на зоопарк San Juan de Aragon в Мехико (Мексика), чтобы помочь животному. Валенсия настаивала, что сотрудники должны лучше следить за ее физическим и ментальным здоровьем.