Израиль заманивает россиян на войну с Ираном

На фоне войны Израиля и Ирана, в Рунете пошла новая волна промо-акции «Найди у себя еврейские корни и стань гражданином Израиля». Как выяснил ВФокусе Mail, у оператора проекта по репатриации хронические убытки — то есть у компании нет цели заработать. Складывается впечатление, что новые «клиенты» в последние годы нужны для армии обороны Израиля. В самом Израиле растет число «ультраортодоксов» с «броней» от армии.
При проверке объявления о репатриации оказалось, что фирма «Российско-израильский консультационный центр» (РИКЦ), от лица которой размещаются объявления, ликвидирована в декабре 2024 г.
Как следует из данных на сайтах РИКЦ (russia-israel.ru и russia-israel.com), юридически у проекта новый оператор — очередное юрлицо уже не содержит в себе указания на Израиль. Компания называется «Международный консультационный центр» (ООО «МКЦ). Владельцем и директором этого юрлица стала Арина Злобина, ранее не занимавшаяся бизнесом. Как мы выяснили, она преподаватель иврита, а работала она (и, возможно, еще работает) на правительственную структуру Израиля — госбюро по репатриации “Натив”, подразделение в России:
Будущим израильтянам на сайте РИКЦ прививают любопытные концепции. В инструкциях по заполнению анкет сотрудники проекта однозначно указывают: «Помните: глава семьи — не тот кого вы им считаете. Глава семьи — это человек, имеющий еврейские корни».
Интересны финансовые показатели ликвидированного юрлица РИКЦ — стабильные высокие убытки (60−90 млн руб. в год, по данным базы «Контур. Фокус»). Это может говорить о том, что перед нами не бизнес в классическом понимании. То есть проект, возможно, создан не для заработка. Похоже, скорее, на рекрутинговую службу.
К тому же в промо-материалах РИКЦ нет акцентов на всеобщей воинской обязанности израильтян. Срок прохождения воинской службы для мужчин составляет 32 месяца, для женщин — 24 месяца, далее резерв и возможная мобилизация. Израильские СМИ периодически бьют тревогу, что в армии не хватает солдат. В стране довольно высокая рождаемость — но в основном среди ультраортодоксальных евреев («харедим», это каждый 7-й житель Израиля, самая быстрорастущая группа населения), которые давно освобождены от армии, несмотря на периодически попытки светских властей лишить их «брони».
Мнение эксперта
Профессор МГУ, основатель программы «Информационные и гибридные войны», декан АПН Alter Андрей Манойло рассказал ВФокусе Mail что, это типичные схемы вербовки.
— Классическая форма вербовки — «Найди в себе израильские корни». А для того, чтобы найти всем желающим такие корни, надо заполнить большую анкету, где они раскроют свои личные персональные данные, которые интересны для израильской разведки, — напомнил профессор.
По его словам, в первую очередь, спецслужбам интересна «осведомленность данных людей в государственных секретах, допусках к гостайне; работа на предприятиях ВПК, в госорганах, на государственной службе, армейская служба или правоохранительных структурах». Такие вопросы выясняются из анкеты кандидата.
— И что интересно, эти люди ведь будут раскрывать эти данные, передавать иностранному государству добровольно, без какого-либо принуждения. Не надо гонять агентов Моссада, чтобы они в отношении кого-то там собирали информацию. Это получается дешево, сердито и очень эффективно. Ну и, кроме всего прочего, если кто-то начинает искать все израильские корни, зачем ему это надо? Для того, чтобы получить какие-то преференции на своей якобы исторической родине. А значит, у него сама мысль сотрудничества с исторической родиной и органами власти на этой родине не вызывает отторжения. То есть он сам где-то подспудно, а где-то и осознанно стремится к этому. То есть это человек, который в общем психологически уже не против, чтобы с ним выстроили отношения, в том числе и конфиденциальные, то есть завербовали, — резюмировал доктор политических наук Андрей Манойло.
Эксперт объяснил и отсутствие прибыли: «Приличный убыток и продолжение работы означает, что кто-то этот убыток компенсирует, и, возможно, даже обеспечивает прибыль».
— А так, в целом, типичное заманивание иностранных граждан под предлогом поиска еврейских корней. Совершенно не обязательно, что такие поиски закончатся тем, что они получат еврейские паспорта и пойдут, допустим, служить в армии и воевать против Ирана. Стадия изучения корней может завершиться иначе, когда с них соберут всю информацию, — отметил профессор МГУ. — Если это люди, которые имеют доступ к госсекретам или работают на предприятиях оборонной промышленности, их могут оставить и на родине. То есть сказать о том, что они недостаточно евреи — документов недостаточно для подтверждения, но свою деятельность на благо еврейского государства они могут подтвердить, поэтому пусть остаются. И вот это готовые вербовочные базы для того же Моссада или АМАНа.
Сейчас бюрократическая работа по репатриации пробуксовывает в силу обострения взаимных бомбардировок Израиля и Ирана. На сайте РИКЦ сообщается, что «в условиях военного конфликта консульства Израиля в России не ведут очный прием заявителей, но сотрудники продолжают взаимодействовать с уже записанными кандидатами». РИКЦ призывает будущих граждан Израиля действовать: «Если вы еще не записаны — начинайте собирать документы уже сейчас».
Показательно, что за пару месяцев до объявления мобилизации в РФ, летом 2022 г. осложнилась работа программ репатриации в Израиль (после начала СВО). Тогда российские власти объявили о планах закрыть еврейское агентство «Сохнут», оказывающее помощь при репатриации в Израиль, — однако позднее конфликт был урегулирован.
Также в последнее время многие обладатели двух гражданств спешат обратно в Россию. 20 июня 2025 г. посольство РФ в Израиле объявило, что получило 2 тыс. обращений от граждан РФ о выезде из страны с начала эскалации ирано-израильского конфликта.