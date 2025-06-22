Израиль заманивает россиян на войну с Ираном

— И что интересно, эти люди ведь будут раскрывать эти данные, передавать иностранному государству добровольно, без какого-либо принуждения. Не надо гонять агентов Моссада, чтобы они в отношении кого-то там собирали информацию. Это получается дешево, сердито и очень эффективно. Ну и, кроме всего прочего, если кто-то начинает искать все израильские корни, зачем ему это надо? Для того, чтобы получить какие-то преференции на своей якобы исторической родине. А значит, у него сама мысль сотрудничества с исторической родиной и органами власти на этой родине не вызывает отторжения. То есть он сам где-то подспудно, а где-то и осознанно стремится к этому. То есть это человек, который в общем психологически уже не против, чтобы с ним выстроили отношения, в том числе и конфиденциальные, то есть завербовали, — резюмировал доктор политических наук Андрей Манойло.