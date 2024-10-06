Верь в себя. Эксперт рассказала, почему люди себя недооценивают

Представьте, как выглядит ваш Внутренний ребенок? Сколько ему лет? Найдите свое фото в этом возрасте, поместите перед собой. Почувствуйте к этому малышу сострадание и тепло. Скажите, что не оставите его одного: «Мы справимся! Я не дам тебя в обиду! Я взрослый/ая, я справлюсь». Спросите: «Чего бы ты хотел/а? Почему ты грустишь? Что я могу для тебя сделать?». Пообещайте ему, что всегда будете слышать его желания и учитывать их. Поддержите его словами о том, что не все сразу получается, что он и его мнение ценны для вас, признайтесь ему в любви.