Венский университет: созерцание природы работает как обезболивающее

Правда, обезболивающий эффект природы хоть и является подлинным, все же он примерно вдвое менее эффективен, чем анальгетики, поэтому отказываться от их приема все же не стоит. Но Штайнингер и его коллеги рассчитывают, что в будущем общение с природой может стать многообещающей основой для новых типов нефармакологического лечения боли. По крайней мере, звучит лучше, чем дым от белены или зажимание сонной артерии.