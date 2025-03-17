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Венский университет: созерцание природы работает как обезболивающее

Выяснилось, что умиротворяющие картинки с видами природы притупляют чувство боли.

Источник: Wikimedia Commons

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications, показало, что наблюдение за природой может помочь облегчить боль, снижая мозговую активность, связанную с восприятием болевых ощущений.

Ученые из Венского университета (Австрия) провели серию экспериментов с участием 49 здоровых добровольцев. Участники получали небольшие, но довольно болезненные электрические разряды, при этом за изменением активности их мозга следили с помощью магнитно-резонансной томографии. Во время экспериментов людям демонстрировали различные видео: на одних были сцены из городской или офисной жизни, а на других — сцены природы.

Когда участники смотрели на леса и поля, они сообщали, что чувствуют меньше боли. Сканирование мозга показывало, что это неспроста — в такие моменты меняются специфические реакции мозга, связанные с обработкой боли.

«Люди часто сообщают о том, что чувствуют меньше боли, находясь на природе, однако до сих пор причины этого эффекта были неясны. Наше исследование является первым, которое доказало с помощью сканирования мозга, что это не просто эффект плацебо, обусловленный верой людей в то, что природа для них полезна», — пояснил ведущий автор исследования Макс Штайнингер.

Мозг действительно меньше реагирует на сигналы о том, откуда исходит боль и насколько она интенсивна.

Макс Штайнингер
автор исследования

Правда, обезболивающий эффект природы хоть и является подлинным, все же он примерно вдвое менее эффективен, чем анальгетики, поэтому отказываться от их приема все же не стоит. Но Штайнингер и его коллеги рассчитывают, что в будущем общение с природой может стать многообещающей основой для новых типов нефармакологического лечения боли. По крайней мере, звучит лучше, чем дым от белены или зажимание сонной артерии.