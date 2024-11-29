Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО

В июне власти Вены сообщали, что несколько владельцев сосисочных ларьков — Йозеф Битцингер, Патриция Пёльцль и Рене Кахлир — основали объединение, которое добивалось включения гастрономического заведения в список всемирного наследия. Эту идею поддержал бургомистр австрийской столицы Михаэль Людвиг.
«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.
Включение венских сосисочных в список нематериального наследия ЮНЕСКО поставило их в один ряд с венскими кофейнями и винными тавернами. Городские власти считают, что это подчеркивает их значимость как мест встреч и символов кулинарного разнообразия.
По словам бургомистра, сосисочные — живой символ «венского образа жизни».
«Их номинация в качестве нематериального культурного наследия — это честь для традиций, гостеприимства и разнообразия нашего города. Это звание — дань уважения всем венцам, которые своим теплом и обаянием превращают сосисочную в нечто большее, чем просто закусочную, — в место встречи, где соединяются радость жизни и культура», — приводятся в релизе слова Людвига.
По данным венской ратуши, городские власти разрешили размещение стационарных сосисочных ларьков в Вене только в 1969 году. Однако история этих киосков уходит корнями еще во времена Австро-Венгерской монархии. Самый старый из существующих сегодня в городе сосисочных ларьков, «Вюрстельштанд Лео», был открыт в 1928 году, он работает на улице Дёблингер Гюртель, за свою историю он неоднократно упоминался в художественной литературе и произведениях поп-культуры.