Венские сосисочные включили в список наследия ЮНЕСКО

По данным венской ратуши, городские власти разрешили размещение стационарных сосисочных ларьков в Вене только в 1969 году. Однако история этих киосков уходит корнями еще во времена Австро-Венгерской монархии. Самый старый из существующих сегодня в городе сосисочных ларьков, «Вюрстельштанд Лео», был открыт в 1928 году, он работает на улице Дёблингер Гюртель, за свою историю он неоднократно упоминался в художественной литературе и произведениях поп-культуры.