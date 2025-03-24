Вэнс связал бессвязность ответов Харрис с употреблением водки

По данным издания, во время пребывания в должности Камала Харрис «приобрела дурную славу за длинные, запутанные ответы, граничащие с бессвязностью». В качестве примеров New York Post приводит заявления бывшего вице-президента и кандидата в президенты США после вручения «Оскара», а также выступления перед актерами мюзикла о Луи Армстронге на Бродвее.
«Я думаю, Камала действительно пыталась войти в роль с помощью этих словесных окрошек. И мне кажется, что мне потребовалось бы много алкоголя, чтобы ответить на вопрос так, как ответила Камала Харрис», — отметил Вэнс.
Камала Харрис баллотировалась на пост президента США от Демократической партии, однако уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу. После этого в ноябре 2024 года Politico сообщал о том, что она намерена баллотироваться на этот пост снова в 2028 году. Кроме того, по данным издания, Харрис может претендовать на пост губернатора Калифорнии.
Согласно опросу, проведенному в США в августе 2024 года в период предвыборной гонки, 40% избирателей говорили о том, что хотели бы выпить пива с Камалой Харрис. Неоднократно СМИ писали о любви бывшего вице-президента к вину. По данным Washingtonian, Харрис не просто любит вино, но и неплохо разбирается в нем.
«Она может говорить о различиях в выдержке вина в бочках из калифорнийского и французского дуба. Она знает, что ей нравится, а что — нет, и знает, почему ей это не нравится», — говорил изданию владелец Cork Wine Bar Халид Питтс.