Вэнс связал бессвязность ответов Харрис с употреблением водки

Камала Харрис баллотировалась на пост президента США от Демократической партии, однако уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу. После этого в ноябре 2024 года Politico сообщал о том, что она намерена баллотироваться на этот пост снова в 2028 году. Кроме того, по данным издания, Харрис может претендовать на пост губернатора Калифорнии.