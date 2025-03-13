Вэнс из любви к теще решил смириться с ее взглядами на инклюзивность

«Но я люблю свою тещу. Если она не разделяет моих взглядов на многообразие, равенство и инклюзивность, то, полагаю, мне придется сделать то, что делают 99% американцев, когда сталкиваются с членом семьи, который не всегда с ними согласен: смириться с этим», — добавил вице-президент.