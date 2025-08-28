Очередь на замороженные активы РФ дотянулась до Баку, но отдаст ли Венгрия деньги России

В связи с этим эксперт прогнозирует, что судебный процесс может растянуться на годы, а выплаты из фонда все это время будут продолжаться, фактически сводя на нет усилия Будапешта по их блокированию. Таким образом, основной целью иска, вероятно, является не реальная остановка финансирования, а демонстрация принципиальной позиции и создание политического прецедента.