Очередь на замороженные активы РФ дотянулась до Баку, но отдаст ли Венгрия деньги России

Час суда
Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции ЕС в Люксембурге, требуя отмены решения Совета ЕС от мая 2024 года и февральского протокола Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти документы предусматривают направление 99,7% чистой прибыли от управления замороженными активами российского Центробанка (а это около €3−5 млрд ежегодно) на военную поддержку Украины.
Будапешт утверждает, что процедура принятия решений нарушает основополагающие принципы ЕС, а право вето Венгрии было просто проигнорировано под предлогом ее «невклада» в общий фонд военной помощи Украине. Эксперт по Германии и Венгрии Александр Камкин из Финансового университета при правительстве РФ видит в этом иске не столько юридический, сколько политический шаг — контрмеру за систематические обстрелы украинской стороной нефтепровода «Дружба», которые нарушают энергоснабжение Венгрии.
«Это болевая точка в отношениях Украины и Венгрии в последние месяцы, и таким образом Будапешт пытается послать сигнал Киеву о недопустимости впредь подобных террористических атак».
Однако, по его оценке, несмотря на громкий характер заявления, практических рычагов давления у Будапешта не так много. «Суд ЕС в Люксембурге — основная инстанция. Можно, конечно, потом обратиться в Стокгольмский международный арбитраж, но с учетом антироссийских позиций скандинавских стран, я думаю, это маловероятно», — отметил Камкин.
В связи с этим эксперт прогнозирует, что судебный процесс может растянуться на годы, а выплаты из фонда все это время будут продолжаться, фактически сводя на нет усилия Будапешта по их блокированию. Таким образом, основной целью иска, вероятно, является не реальная остановка финансирования, а демонстрация принципиальной позиции и создание политического прецедента.
В таких обстоятельствах Орбану приходится маневрировать между разными группами интересов. О чем свидетельствует тот факт, что Будапешт недавно после просьбы со стороны президента США Дональда Трампа согласился снять вето на вступление в Евросоюз.
Новая схема
Замороженные российские суверенные активы на сумму более €260 млрд, основная часть которых (около €190 млрд) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, стали центральным объектом ожесточенных международных споров и юридических баталий. Эти средства были блокированы в рамках санкций после начала специальной военной операции на Украине.
Используя накопленные проценты от этих активов, Европейский фонд мира (ЕФМ) уже перечислил Киеву свыше €11 млрд на закупку вооружения и военной техники. Однако недавно была официально утверждена новая, более масштабная и долгосрочная финансовая схема: около 90% от прибыли будет направляться на военные нужды Украины через специально созданный Фонд поддержки обороны, оставшиеся средства пойдут на восстановление гражданской инфраструктуры страны через механизм Ukraine Facility Loan Mechanism (ULCM).
Эта кража и нарушением всех базовых принципов международного права вызвали резкую критику со стороны Москвы. Причем претендентов ограбить Росссию становится больше.
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии», что Баку требует «значительную часть» замороженных средств за экономические потери от боевых действий на Украине.
«Мы имеем право на часть этих средств… Речь идет не только о компенсации за помощь Киеву, которую мы оказываем с самого начала вторжения, но и общих экономических потерях Азербайджана по вине России», — заявил он.
Александр Камкин дал резкую оценку претензиям Азербайджана, назвав их «продолжением антироссийской истерии, связанной с незаконным арестом российских граждан в Баку».
«Украина и ЕС — основные претенденты на российские деньги. Я бы даже сказал, что первым в очереди стоит сам Евросоюз», — добавил он.
Исход этого судебного разбирательства способен оказать глубокое влияние на будущее европейской политики, считает политолог. Победа Венгрии укрепит суверенное право вето и заблокирует возможность его обхода в будущем. Поражение, напротив, окончательно утвердит принцип принятия решений большинством.