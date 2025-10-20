Популярные темы
Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, так как добилась удаления из него мер, идущих вразрез с ее интересами, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В начале октября издание EUObserver сообщало, что Венгрия, по-видимому, отказалась от своих претензий к новым антироссийским санкциям.

«У нас нет… плана заблокировать его (19-й пакет — ред.). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — приводит издание Euractiv слова Сийярто.

Когда издание спросило его, внес ли он вклад в дискуссии чиновников блока по поводу следующего пакета санкций против России, министр подчеркнул, что не «вносит вклад в безумие». Он подчеркнул, что санкционная политика Евросоюза провалилась.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

