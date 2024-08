Венгерская авиакомпания запустила проездные для пассажиров

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о новой услуге — Wizz All You Can Fly. Работает примерно как проездной в общественном транспорте: купив один раз, можно летать всеми рейсами авиакомпании в течение года. У Wizz Air больше 1000 маршрутов по Европе, Азии и Африке, так что пассажиру будет, из чего выбрать. В Россию авиакомпания, впрочем, не летает.