Венгерская авиакомпания запустила проездные для пассажиров

Венгерская авиакомпания Wizz Air объявила о новой услуге — Wizz All You Can Fly. Работает примерно как проездной в общественном транспорте: купив один раз, можно летать всеми рейсами авиакомпании в течение года. У Wizz Air больше 1000 маршрутов по Европе, Азии и Африке, так что пассажиру будет, из чего выбрать. В Россию авиакомпания, впрочем, не летает.
Условия подробно расписаны на сайте компании. Проездной стоит 599 евро (до 16 августа можно успеть купить за 499). Впрочем, совсем безлимитным этот проездной назвать все же нельзя — есть несколько ограничений:
- летать можно не чаще трех раз в сутки;
- бронировать рейс нужно за трое суток до вылета;
- бронировать можно только международные рейсы;
- рейсы не могут перекрывать время друг друга.
За каждое бронирование нужно доплачивать 9,99 евро. Если трижды забронировать рейс и не прийти, проездной аннулируется. Впрочем, ограничения выглядят скорее как способ ограничить злоумышленников.
Кроме того, в цену проездного входит только обычный билет с ручной кладью — за провоз багажа, возможность выбрать место в самолете и другие дополнительные услуги нужно доплачивать, как обычно. Зато, как пишет компания, можно вообще не думать про изменения цен на рейсы.
А еще между рейсами должно быть достаточное время на пересадку, так что повторить подвиг пассажира во Внуково у вас не получится.
Георгий Мазуркевич