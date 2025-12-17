Венесуэла предъявила США требования

Венесуэла потребовала от США в срочном порядке освободить экипаж захваченного танкера, вернуть похищенную нефть и прекратить вмешательство в законную торговлю. Об этом говорится в письме министра иностранных дел республики Ивана Хиля Пинто председателю Совета Безопасности ООН, опубликованном в Telegram-канале.
Глава МИД Венесуэлы обратился к Совету Безопасности ООН с призывом публично осудить поощряемый Соединенными Штатами акт пиратства, незаконное применение военной силы против частного судна и кражу груза, являющегося предметом законной международной торговли.
Пинто назвал захват танкера в Карибском море Вооруженными силами США «актом государственного пиратства» и «вопиющим хищением не принадлежащих США активов». Министр почеркнул, что Боливарианская Республика будет и «впредь осуществлять суверенное и неотъемлемое право на законную торговлю своими ресурсами и требовать, чтобы законные операции не подвергались грабежам, захватам или актам пиратства».
10 декабря США при помощи авианосца Gerald R. Ford захватили танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон оставит нефть себе. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Соединенные Штаты конфискуют задержанный возле побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.