«Венеры палеолита»: что означают загадочные статуэтки ледникового периода

Около 200 фигурок с изображением женского тела было найдено на стоянках времен позднего палеолита по всей Европе и в некоторых регионах Азии. Их примечательная черта — большие бедра, груди и живот. Это «Венеры палеолита». Название обычно берут в кавычки, потому что статуэтки появились задолго до распространения мифов о древнеримской богине любви. Просто в некоторых интерпретациях, уточняется в World History Encyclopedia, их связывают с плодовитостью и сексуальностью — чертами, присущими богини любви Венере.
Рассказываем подробнее, какие еще есть гипотезы о значении древних скульптур.
Общие черты
Найденные статуэтки были созданы за 40−10 тыс. лет до нашей эры. Фигурки небольшие — 2,6−10,2 см. Редкие экземпляры достигают 24 см в высоту. Чаще всего их вырезали из бивней мамонтов, также использовались камень, рога, кости. Некоторые были сделаны из глины.
Если живот, грудь, бедра, область лобка у «Венер палеолита» увеличены, то другие части тела либо отсутствуют, либо уменьшены. Многие фигурки безлики.
«Авторов статуэток разделяли 30 тыс. лет и сотни километров, поэтому удивительно, что у “Венер палеолита” общих черт так много», — заметили в World History Encyclopedia.
Фигурки обнаруживали как в пещерах, так и под открытым небом. Реже их находили в захоронениях.
Знаменитая «Венера палеолита»
Самой древней статуэтке — «Венере из Холе-Фельс» — 35−40 тыс. лет. Ее нашли в одноименной пещере в Шельклингене (Германия). Она сделана из бивня мамонта. Вероятно, такую фигурку надевали на шею как кулон — в области головы у нее было отверстие. И это не единственная «Венера палеолита» с подобной конструкцией. Предположительно, такие фигурки могли носить как украшение.
«Венера Виллендорфская», наверное, самая известная из древних статуэток. Ее нашли в 1908 году в Австрии. Скульптуру вырезали из минерального образования оолита и окрасили красной охрой приблизительно 28 000−25 000 лет до н. э. Высота ее — 11,1 см, говорится в энциклопедии Britannica.
Символ выживания
«Одно из самых ранних произведений искусства во всем мире — это загадочные скульптуры женщин с избыточным весом времен охотников-собирателей в Европе ледникового периода, где как-то даже не ожидаешь увидеть человека с ожирением», — заметил исследователь в области медицины Ричард Джонсон из Колорадского университета.
По его мнению, древние статуэтки — символ выживания. Вместе с коллегами он проанализировал десятки «Венер палеолита» и выявил любопытную закономерность. Пропорции фигурок связаны с локациями, где их нашли. Еще точнее — с удаленностью от ледников. Самые тучные «Венеры палеолита» создавались в самые холодные времена. Когда климат стал теплее и ледники начали отступать, то пропорции статуэток уменьшились.
Ричард Джонс напомнил: статуэтки изготавливали в очень тяжелых для жизни условиях. Быть может, они были своеобразным ответом на наступление холодов.
«В то время люди столкнулись с нарастающим оледенением и понижением температуры, все это привело к пищевому стрессу, локальным вымираниям и сокращению численности популяции», — объясняет Ричард Джонсон.
Исследователи предполагают, что в «Венерах палеолита» выражался идеал женских параметров. Якобы женщины с ожирением могли лучше перенести беременность и выкормить ребенка грудью во время последнего ледникового периода.
«В то время статуэтки появились как идеологический инструмент, чтобы повысить рождаемость и выживание матери и ребенка», — заявили исследователи.
Женский взгляд
Впервые «Венеру палеолита» нашли в 1864 году во Франции. Фигурку назвали Venus impudique («Венера распутная») — в противопоставлении римской статуэтке Venus pudique («Венера скромная»), стыдливо прикрывающейся руками. В то время большинство антропологов были белыми мужчинами. Их восприятие мира сказалось и на предложенном объяснении.
«Автоматически предположили, что статуэтки сделали мужчины», — говорит антрополог Кэтрин МакКойд. И это повлияло на последующие гипотезы. Якобы ученые пытались понять, что же фигурки означали для мужчин, создававших их. Например, есть версии, что «Венеры палеолита» — древнее порно.
В 1990-е ситуация в антропологии начала меняться. Появились первые попытки осмыслить «Венер палеолита» с женской точки зрения. Кэтрин МакКойд считает, что фигурки создавали женщины. По ее мнению, «Венеры палеолита» — это автопортреты, а пропорции статуэток объясняются особенностями перспективы. Создававшие автопортреты смотрели на себя сверху вниз. Животы и груди казались больше, а голени более узкими. Изучить свое тело в зеркале женщины-палеолита не могли.
МакКойд предположила, что «Венеры палеолита» изображали разные стадии беременности. Женщины могли изготавливать автопортреты, чтобы потом объяснить другим женщинам, что же происходит с их телами во время беременности.