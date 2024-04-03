«Венеры палеолита»: что означают загадочные статуэтки ледникового периода

Около 200 фигурок с изображением женского тела было найдено на стоянках времен позднего палеолита по всей Европе и в некоторых регионах Азии. Их примечательная черта — большие бедра, груди и живот. Это «Венеры палеолита». Название обычно берут в кавычки, потому что статуэтки появились задолго до распространения мифов о древнеримской богине любви. Просто в некоторых интерпретациях, уточняется в World History Encyclopedia, их связывают с плодовитостью и сексуальностью — чертами, присущими богини любви Венере.