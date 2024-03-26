Венедиктов день. Что можно и что нельзя делать 27 марта 2024 года

27 марта 2024 года продолжается вторая неделя Великого поста. Также отмечается день памяти Венедикта Нурсийского и чтится Феодоровская икона Божией Матери. Считается, что молитвы Божией Матери перед этой древней иконой или её списками помогают в родах. В народном календаре день также получил название Федор-скотник в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка.
Кто такой Венедикт Нурсийский?
Венедикт родился в 480 году в Италии. В 14 лет он побывал в Риме и был поражен безнравственностью горожан. Это подтолкнуло его самого на путь христианина. Он принял веру и вскоре на несколько лет отправился в горы, где в течение трех лет боролся с различными искушениями. Венедикт обладал чудотворной силой и прозрением, совершал богоугодные деяния и однажды даже воскресил ребенка. Вскоре вокруг него возникла община последователей. Вместе с ними в окрестностях города Касина он на месте языческого храма воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Рядом был основан монастырь с очень жестким внутренним уставом, игуменом которого стал Венедикт. Позднее этого устава стали придерживаться во многих монастырях. Скончался Венедикт Нурсийский в 543 году.
Что за Феодоровская икона Божией Матери?
Этот образ Пресвятой Богородицы визуально близок к образу Владимирской богородицы, а название получил в честь одного из русских великих князей — Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор — в честь святого Феодора Стратилата. Обретена она была, по преданию, его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем в 1239 году в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца. Позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Это иконой был благословлен иконой брак Александра Невского с полоцкой княжной Брячиславой. Таким образом, Феодоровская икона Божией Матери символично связана с укреплением не только традиционной семейственности, но и самой русской государственности. А царь Михаил Феодорович был благословлён этой иконной на правление, в память об этом событии и было установлено празднование в честь этого святого образа.
Что можно делать 27 марта 2024 года?
— Нужно позаботиться о домашних животных — подстричь их, вымыть, обновить лежанку.
— После этого можно попросить покровителя животного о помощи в делах.
— Отличный день для покупки щенка или котенка.
Что нельзя делать 27 марта.
— Нельзя смотреться в зеркало.
— Нельзя пользоваться острыми предметами.