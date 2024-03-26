Венедиктов день. Что можно и что нельзя делать 27 марта 2024 года

Венедикт родился в 480 году в Италии. В 14 лет он побывал в Риме и был поражен безнравственностью горожан. Это подтолкнуло его самого на путь христианина. Он принял веру и вскоре на несколько лет отправился в горы, где в течение трех лет боролся с различными искушениями. Венедикт обладал чудотворной силой и прозрением, совершал богоугодные деяния и однажды даже воскресил ребенка. Вскоре вокруг него возникла община последователей. Вместе с ними в окрестностях города Касина он на месте языческого храма воздвиг церковь в честь Иоанна Крестителя. Рядом был основан монастырь с очень жестким внутренним уставом, игуменом которого стал Венедикт. Позднее этого устава стали придерживаться во многих монастырях. Скончался Венедикт Нурсийский в 543 году.