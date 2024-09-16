Венецианский лев Святого Марка был создан в Китае. Как это выяснили

Знаменитый крылатый лев Святого Марка, расположенный на колонне на площади Сан-Марко в Венеции, может иметь китайское происхождение. К такому выводу пришли ученые из Падуанского университета (Италия). Они провели изотопный анализ бронзы и выяснили, что большая часть металла была произведена в Китае в VIII веке. Ранее считалось, что скульптуру создали в Анатолии в IV веке до н. э. Об этом рассказал портал Arkeonews.