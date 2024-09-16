Венецианский лев Святого Марка был создан в Китае. Как это выяснили

Знаменитый крылатый лев Святого Марка, расположенный на колонне на площади Сан-Марко в Венеции, может иметь китайское происхождение. К такому выводу пришли ученые из Падуанского университета (Италия). Они провели изотопный анализ бронзы и выяснили, что большая часть металла была произведена в Китае в VIII веке. Ранее считалось, что скульптуру создали в Анатолии в IV веке до н. э. Об этом рассказал портал Arkeonews.
Сообщается, что бронзовый лев прибыл из Китая в Венецию, где был видоизменен в соответствии с представлениями о крылатом льве — символе евангелиста Марка, покровителя Венеции. Лев Святого Марка стал не только символом Венеции, но и защитником города. Этот символ выражал божественную защиту города и его тесную связь с могуществом Венецианской республики.
Исследования бронзовой скульптуры показали, что металл, из которого она сделана, имеет китайское происхождение, а внешний облик льва содержит черты статуй династии Тан (618−907 гг.). Эти скульптуры, известные как чжэньмушоу (Zhenmushou), использовались в Китае для защиты гробниц. Львы чжэньмушоу, как и венецианский лев, имели мощные тела, широкие ноздри и открытые пасти с клыками. Ученые также обнаружили у венецианского льва следы рогов, которые были удалены, чтобы придать статуе более «европейский» облик.
Скульптура могла прибыть в Венецию в разобранном виде по Великому шелковому пути.
Статуя уже стояла на площади Сан-Марко, когда Марко Поло вернулся из своего путешествия в 1295 году.
Открытие китайского происхождения бронзового льва было представлено на международной конференции, посвященной Марко Поло, которая прошла в Венеции в честь 700-летия со дня смерти мореплавателя.
Образ крылатого льва Святого Марка лег в основу дизайна главной награды Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». 78-й Венецианский фестиваль завершился 11 сентября. За десять дней гости смотра увидели несколько десятков самых разных картин: от экспериментов в коротком метре и VR до полнометражных дебютов. В основном конкурсе участвовали фильмы заслуженных режиссеров (Паоло Соррентино, Джейн Кэмпион, Педро Альмодовар) и новичков (Мэгги Джилленхол, Одри Диван, Пабло Ларраин).