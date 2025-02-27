Венчание в православной церкви

Венчание до официальной регистрации брака допускается лишь при наличии специального разрешения от епархиального архиерея и только в исключительных обстоятельствах. Это может быть, к примеру, документально подтвержденное тяжелое заболевание одного из вступающих в брак, которое угрожает скорой кончиной, или же предстоящее участие в военных действиях, а также в других ситуациях, сопряженных с риском для жизни. При этом обязательное условие — невозможность проведения государственной регистрации брака в желаемые сроки. В случаях, когда необходимо срочно принять решение о проведении венчания до официальной регистрации брака, священник может сделать это самостоятельно, но обязан в дальнейшем проинформировать епархиального архиерея.