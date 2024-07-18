Велосипедист, спасительница змей и жених: герои этой недели

На этой неделе несколько человек стали героями новостей благодаря своим поступкам и достижениям. Собрали подборку таких историй.
Спортсмены недели
Имон Кивени проехал через всю Ирландию (а это примерно 495 километров) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установив абсолютный рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса. По словам мужчины, ему давно хотелось сделать подобное, поскольку это казалась ему «идеальным сочетанием пугающего и смешного». Интересно, что ранее он уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Так, в 2016 году он установил рекорд по самому длинному в мире путешествию босиком и поднялся на 10 гор босыми ногами за 10 дней.
В честь победы сборной Испании на Евро-2024 полузащитник Фабиан Руис и защитник Хесус Навас получили около 150 килограммов помидоров. Дело в том, что оба игрока — уроженцы небольшого города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка в Андалусии, который славится выращиванием томатов. В традиционном обряде чествования чемпионов игрокам предлагается забрать число помидоров, соответствующее их весу. В итоге Навас получил 64,7 килограмма, а Фабиан Руис — 83,2 килограмма.
Певица недели
Альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department стал самым популярным альбомом года в США. В число проданных копий входят эквивалентные прослушивания на стриминговых платформах. При этом альбом установил рекорд и по продажам на традиционных носителях и в цифровом виде через скачивания. Так, поклонники купили 2,47 миллиона копий релиза Свифт. Известно, что тираж пластинки за первое полугодие составил 4,66 миллиона копий.
Кроме того, это первый альбомом певицы, который продержался 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.
Смельчак недели
43-летняя жительница города Пушкино нашла на заправке змею. Женщина решила помочь гадюке и отнести ее в лес, в естественную среду обитания. Та стала защищаться и укусила спасительницу в область между пальцами. Женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. К счастью, врачам удалось спасти пациентку. Сейчас она чувствует себя хорошо и долечивается дома.
Жених недели
Самый богатый мужчина Азии Мукеш Амбани женился. Forbes оценивает его состояние в 123 миллиарда долларов. Как и можно было предположить, торжество получилось роскошным. Среди гостей были мировые знаменитости, в том числе Ким Кардашьян.
Айгуль Сабитова