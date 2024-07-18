Велосипедист, спасительница змей и жених: герои этой недели

Имон Кивени проехал через всю Ирландию (а это примерно 495 километров) на одноколесном велосипеде за 5 дней 5 часов и 23 минуты, установив абсолютный рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса. По словам мужчины, ему давно хотелось сделать подобное, поскольку это казалась ему «идеальным сочетанием пугающего и смешного». Интересно, что ранее он уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Так, в 2016 году он установил рекорд по самому длинному в мире путешествию босиком и поднялся на 10 гор босыми ногами за 10 дней.