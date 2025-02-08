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Великолепный ген. Эксперты раскрыли секрет магнетизма турецких актеров

Каждый визит звезд турецкого кинематографа в Россию сопровождается бурным ажиотажем. Фанаты штурмуют отели, рестораны — все места, где появляются кумиры, в надежде взять автограф или сделать селфи на память.

Источник: РИА "Новости"

Знойные красавцы

В конце января в столичном киноцентре «Октябрь» блистали красавица Ханде Эрчел и брутальный Барыш Ардуч. Актеры прибыли на премьеру драмы «Оставь это ветру», в которой они сыграли главные роли. Позднее Эрчел призналась, что была удивлена и не ожидала такого ажиотажа и толп поклонников.

А уже 10 февраля в Москву прилетает еще одна турецкая звезда, герой девичьих грез, актер и модель Бурак Озчивит. Где остановится звезда и даже в каком аэропорту приземлится лайнер турка, организаторы шоу, в котором он примет участие, держат в строжайшем секрете.

«Он прилетит, заселится в номер, поспит несколько часов, затем концерт в Кремлевском дворце и все. Никаких фан-встреч, общения с прессой. Вот так», — рассказали корреспонденту aif.ru организаторы мероприятия.

Секрет обольщения

В чем причина невероятной популярности турецких фильмов и «мыльных опер»? Чем образы турецких актеров так привлекают россиян? С этими вопросами aif.ru обратился к экспертам.

По мнению клинического психолога, сексолога Ренаты Бахтеевой, популярность сериалов и любовь к турецким актерам объясняется несколькими составляющими.

«Яркая восточная внешность актеров и актрис, захватывающие дух панорамы, красивые костюмы, смесь Европы и Азии в одном флаконе, мир роскоши и богатства, в зрители могут попасть через экран, — рассуждает эксперт. — Сентиментальные и романтичные мужчины на фоне сдержанных и эмоционально скупых соотечественников заставляют российских зрительниц верить в сказку, что есть на свете принцы, готовые так искренне любить и проявлять свои чувства, не боясь показаться слабыми или отвергнутым, бороться за женщину и противостоять всему миру во имя любви».

По мнению Бахтеевой, даже отрицательный экранный герой благодаря своей любви к женщине может покорить зрительниц и стать их идолом. Неоднократно плохие герои или герои второго плана перетягивали сюжетную линию на себя.

«Невероятным сексуальным магнетизмом и бешенной харизмой обладают турецкие актеры в волнующих сценах любви. Зрительницы с упованием ждут финала: когда же он прикоснется к ней, когда возьмет ее за руку? Здесь нет места похоти, лишь бурные фантазии в умах российских зрительниц, заставляют вновь и вновь прокручивать в голове финал со страстным поцелуем. И это внутреннее возбуждение, которое испытывает зрительница во время просмотра очередной серии, словно эмоциональный наркотик, вызывает гормональную зависимость. Российские женщины влюбляются в героев, дорисовывая и присваивая им качества, которые хотели бы видеть в своих фантазиях, находясь рядом с ним», — поясняет сексолог.

Разложим все по полочкам

Физиогномист Ольга Дружкова рассказала aif.ru о секрете привлекательной внешности турецких актеров.

«Если говорить о мужчинах, у них у всех пухлые выразительные губы. Это всегда про чувственность. Очень выразительные черты лица, фигура статная. Так природой заложено, что чем мужчина сильнее, тем больше у нас к нему желание, поскольку он сможет не только продлить наш род, но и сохранить потомство. Поэтому инстинктивно мы притягиваемся к мужчинам с такими сильными, харизматичными лицами. Многие замечают, что бороды еще больше усиливают, подчеркивают мужественность. Чем гуще и массивнее у мужчины борода, тем больше в нашем голове в нашем понимании, у него тестостерона», — поясняет физиогномист.

Объясняя популярность турецких актрис, Дружкова обращает внимание на несколько особенностей.

«Красивые, недосягаемые, недоступные. В них меньше гламурного холода, чем в голливудских звездах. В них больше женственности, эмоциональности, естественности. Они могут быть и страстными, и уязвимыми и гордыми, но не выглядеть куклами», — считает эксперт.