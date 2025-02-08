Великолепный ген. Эксперты раскрыли секрет магнетизма турецких актеров

«Если говорить о мужчинах, у них у всех пухлые выразительные губы. Это всегда про чувственность. Очень выразительные черты лица, фигура статная. Так природой заложено, что чем мужчина сильнее, тем больше у нас к нему желание, поскольку он сможет не только продлить наш род, но и сохранить потомство. Поэтому инстинктивно мы притягиваемся к мужчинам с такими сильными, харизматичными лицами. Многие замечают, что бороды еще больше усиливают, подчеркивают мужественность. Чем гуще и массивнее у мужчины борода, тем больше в нашем голове в нашем понимании, у него тестостерона», — поясняет физиогномист.