Великобританию ждет неурожай

Аномальный климат плохо влияет на окружающую среду: и засухой, и наводнением, и даже более умеренными проявлениями. Так, например, в Великобритании из-за излишней сырости в этом году ожидается рекордно низкий урожай: второй с конца за всю историю наблюдений.
Печальными новостями поделилась газета The Guardian. Специалисты полагают, что пшеницы в Великобритании в этом году соберут на 21% меньше, чем в предыдущем. Кроме нее также пострадают овес и даже местные винодельни, которые лишились до 75% урожая.
Виновата холодная и промозглая погода, которая продолжалась на полуострове всю прошлую осень, весну, а затем и нынешнюю осень.
Обычно Великобритания выращивает 12 с лишним миллионов тонн пшеницы, но в этом году урожай окажется в районе 10 миллионов тонн. На 26% упал собранный объем озимого ячменя, на 32% — рапса, из которого делают растительное масло. Общие финансовые потери составят 600 миллионов фунтов.
Том Ланкастер, аналитик по земледелию и пищевому производству, объясняет, что виноват в неурожае исключительно климат — других причин нет. В первую очередь плохой урожай ударит по фермерам — торговые сети смогут погасить недостаток за счет импорта товаров, а вот земледельцам убытки никто не компенсирует.
Пока страна не сократит объем выброса парниковых газов, проблема будет только усугубляться. Рекордные по объему осадков сентябрьские дожди тоже не сулят сельскому хозяйству в стране ничего хорошего: в некоторых регионах фермеры вовсе не стали высаживать озимые культуры, потому что при такой сырой погоде это бессмысленно.
Том призывает правительство потратить часть бюджета на поддержку сельского хозяйства, чтобы за год фермеры смогли найти способ подготовиться к ухудшающимся погодным условиям, и страна не перешла исключительно на импорт.
Для британского виноделия же непогода и вовсе оказалась катастрофичной: на винограде в этом году выросло меньше ягод, и кроме того, существенная часть урожая пострадала от плесени и заболеваний. Особенно тяжело пришлось виноградарям из Уэльса и северных районов страны.
Впрочем, некоторые производители вина считают, что, кроме непогоды виноват еще и обильный урожай прошлого года, истощивший растения. На ценах это в ближайшее время не скажется — у виноделов есть запасы, а вот отрасли в перспективе предстоят тяжелые времена.
Ранее рассказывали, что в Испании был отличный урожай оливок, но их активно воруют: полиция задержала воров, укравших аж 4 тонны плодов.