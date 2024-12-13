Великобританию и США хотят соединить тоннелем

Сейчас схожий по конструкции тоннель, но менее технологичный, проходит под Ла-Маншем, и соединяет он Великобританию и Францию. Несмотря на то, что его длина составляет менее 64 километров, на его строительство ушло шесть лет. То есть на реализацию нового проекта может потребоваться несколько десятилетий.