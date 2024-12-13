Великобританию и США хотят соединить тоннелем

Самолет — самый быстрый способ добраться из одной точки мира в другую, однако многочасовой перелет может быть достаточно утомительным.
Для того, чтобы добраться из Лондона в Нью Йорк, пассажиру потребуется провести восемь часов в авиалайнере. Однако вскоре путешествие может стать более коротким и комфортным. В будущем расстояние в 5,5 тысячи километров от столицы до столицы можно будет преодолеть всего за час. А станет это возможным благодаря трансатлантическому железнодорожному тоннелю.
Издание The Metro сообщает, что сейчас есть все необходимые разработки — от вакуумных технологий до герметичных транспортных средств. Если идеи, лежащие в основе проекта, будут реализованы, то тоннель станет не просто удобным и быстрым способ передвижения. Так, высокоскоростной вакуумный поезд положительно повлияет на экологию, снизив уровень загрязнения воздуха от самолетов.
Предполагаемые поезда будут двигаться по герметичному тоннелю со скоростью до 4800 километров в час. Однако есть множество препятствий, которые мешают реализации идеи.
Так, одной из проблем является высокая стоимость проекта. По оценкам специалистов, строительство тоннеля обойдется как минимум в 15,5 триллиона фунта стерлингов (чуть больше двух квадриллионов рублей).
Еще одна сложность — поддержание работы вакуумной системы, двигательных установок капсулы, масштабируемость, безопасность и экономическая целесообразность.
Сейчас схожий по конструкции тоннель, но менее технологичный, проходит под Ла-Маншем, и соединяет он Великобританию и Францию. Несмотря на то, что его длина составляет менее 64 километров, на его строительство ушло шесть лет. То есть на реализацию нового проекта может потребоваться несколько десятилетий.
Помимо прочего, инженеры расходятся во мнении о том, каким образом тоннель будет пересекать Атлантический океан. Одни говорят, что конструкцию нужно построить под толстым слоем дна, в то время как другие уверены, что ее нужно подвесить на тросах или возвести на сваях.
Если строительство все же начнется, важно, чтобы не получилось так, как в Калифорнии. В этом штате США власти потратили миллиарды долларов на строительство моста «из ниоткуда и в никуда».