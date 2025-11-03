Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«Великобритания может лишиться не только монархии, но и Шотландии. Из Брюсселя шотландцев призывают к отделению от Соединенного Королевства евроманьяки, типа экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта. Он заявил, что поддерживает любой путь, который позволит Шотландии вернуться в состав Евросоюза», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Верхофстадт назвал Шотландию «самой проеэсовской частью Британии» и заявил, что ее будущее находится в Европе.
«Что это, как не призыв к отделению Шотландии от Соединенного Королевства, то есть покушение на территориальную целостность Британии? Вот кого британцам следует опасаться — кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России», — констатировал политик.