Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков

Пушков считает, что Великобритания может лишится Шотландии из-за «евроманьяков».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания может лишиться не только монархического строя, но и Шотландии, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Великобритания может лишиться не только монархии, но и Шотландии. Из Брюсселя шотландцев призывают к отделению от Соединенного Королевства евроманьяки, типа экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта. Он заявил, что поддерживает любой путь, который позволит Шотландии вернуться в состав Евросоюза», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Верхофстадт назвал Шотландию «самой проеэсовской частью Британии» и заявил, что ее будущее находится в Европе.

«Что это, как не призыв к отделению Шотландии от Соединенного Королевства, то есть покушение на территориальную целостность Британии? Вот кого британцам следует опасаться — кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России», — констатировал политик.