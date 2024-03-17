Великий пост — 2024: начало и конец, календарь питания, духовный смысл

Великий пост — это особое время для многих верующих, когда они готовят свое тело и душу к самому важному православному празднику — Пасхе, встрече с воскресшим Спасителем. В этот период верующие отказываются от ряда продуктов и ограничивают себя в развлечениях, уделяя больше времени молитвам, причащению и духовной жизни. Даты Великого поста ежегодно меняются в зависимости от того, когда будет Пасха. В этом году Великий пост начинается 18 марта и заканчивается 4 мая, а Пасха наступит 5 мая. Подробнее о том, что можно есть и что нельзя делать в Великий пост, — в материале «Известий».