Великий пост — 2024: начало и конец, календарь питания, духовный смысл

Великий пост — это особое время для многих верующих, когда они готовят свое тело и душу к самому важному православному празднику — Пасхе, встрече с воскресшим Спасителем. В этот период верующие отказываются от ряда продуктов и ограничивают себя в развлечениях, уделяя больше времени молитвам, причащению и духовной жизни. Даты Великого поста ежегодно меняются в зависимости от того, когда будет Пасха. В этом году Великий пост начинается 18 марта и заканчивается 4 мая, а Пасха наступит 5 мая. Подробнее о том, что можно есть и что нельзя делать в Великий пост, — в материале «Известий».
Великий пост — 2024: когда начинается, сколько длится
В течение календарного года православные христиане соблюдают несколько постов: Рождественский, Великий, Петров и Успенский. Великий пост — самый продолжительный из существующих и проводится перед главным христианским праздником — Пасхой. Пост условно можно разделить на две части. Первые шесть недель называют Святой четыредесятницей в память о том, как сам Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, прежде чем начать проповедование. Они заканчиваются Лазаревой субботой и Вербным воскресеньем. Последняя, самая строгая неделя поста, — Страстная седмица.
Каждая неделя имеет свой религиозный смысл, название и традиции. Например, в первую неделю, которая называется Торжеством православия, совершают самые длительные службы. На второй неделе, которая посвящена святителю Григорию Паламе, молятся о благодатном озарении постящихся и кающихся. Третья неделя называется крестопоклонной, так как в это время для поклонения в храме выносится крест. На шестой неделе отмечается Вход Господень в Иерусалим, а во время седьмой, Страстной недели, вспоминают о последних днях земной жизни и о смерти Иисуса Христа.
Великий пост появился на заре христианской веры, однако его длительность с веками менялась. Если в первые годы христиане постились только в день Пасхи, то уже в III веке — 40 дней, а еще два столетия спустя — шесть недель.
Даты начала Великого поста меняются ежегодно, как и день празднования Пасхи, которую православные отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, последовавшего после дня весеннего равноденствия. День весеннего равноденствия всегда выпадает на 21 марта. А дата полнолуния зависит от фазы Луны, именно поэтому праздник является переходящим. В православной традиции пост начинается в понедельник, после Прощеного воскресенья — последнего дня Масленицы, — а заканчивается через семь недель, в субботу перед Пасхой. Таким образом, его продолжительность составляет 48 дней. В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.
Великий пост: какие продукты нельзя есть, а какие можно
Великий пост считается самым строгим из существующих постов, вводящим наибольше количество ограничений для верующих. Цель поста заключается в покаянии и подготовке к празднику Светлого Христова Воскресения. В его основе — только добровольное сознательное, самоограничение ради освобождения духовных сил. Пост предусматривает не только воздержание в пище, но и отказ от развлечений.
При этом священники призывают соблюдать меру и не впадать в крайности, разделяя монастырский устав и мирскую жизнь, в которой можно не так строго придерживаться запретов.
«Религиозная жизнь — не только христианская — без посильной аскезы не мыслится. Потому что через некоторую жертву и преодоление строится духовная жизнь и сама личность», — поясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский. Однако всё решается индивидуально: чем питаться и как проводить досуг. «Главное — понимать, что любое воздержание и любая попытка серьезно воздействовать на собственную человеческую природу — это обоюдоострый меч, который может принести как пользу, так и вред», — подчеркивает священнослужитель.
Среди продуктов, которые допустимо принимать в пищу во время Великого поста:
— хлебобулочные изделия без молока и яиц:
— крупы и бобовые;
— грибы, орехи и зелень;
— овощи, фрукты, ягоды и сухофрукты;
— соленья, маринады;
— компоты, кисели и мед.
В каждый день Великого поста действуют разные правила. Так, в монастырях в Чистый понедельник 18 марта воздерживаются от пищи и пьют только воду. Рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост: 7 апреля, на Благовещение, и 28 апреля, в Вербное воскресенье. В Лазареву субботу, 27 апреля, можно подать к столу рыбную икру. В остальные дни можно употреблять горячую пищу с маслом или без масла, в некоторые дни допустимо сухоядение.
На всё время поста рекомендуют исключить мясо и колбасные изделия, а также яйца и молочные продукты. При этом от строгого соблюдения правил освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, а также болеющие люди, на здоровье которых отказ от продуктов скажется негативно. Еще две категории, на которых распространяются послабления в пост, — это воины и занимающиеся тяжелым физическим трудом.
Священники напоминают, что те, кто по уважительным причинам не соблюдает ограничения, может поститься, ограничивая себя во вкусовых излишествах: сладостях, деликатесах и других лакомствах.
Великий пост — 2024: календарь питания по дням
Для каждого дня Великого поста есть определенные ограничения, которых по возможности стоит придерживаться.
— 18 марта: полное воздержание от пищи;
— 19−22, 25,27,29 марта: сухоядение;
— 26, 28 марта: горячая пища без масла;
— 23,24,30,31 марта: горячая пища с маслом;
— 1, 3, 5, 8,10, 12, 15, 17,19, 22, 24, 26, 29, 30 апреля: сухоядение;
— 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 апреля: горячая пища без масла;
— 6, 13, 14, 20, 21 апреля: горячая пища с маслом;
— 7 апреля, Благовещение: горячая пища с маслом и рыба;
— 28 апреля, Вербное воскресенье: горячая пища с маслом и рыба;
— 27 апреля, Лазарева суббота: горячая пища с маслом, рыбная икра;
— 1 мая: сухоядение;
— 2, 4 мая: горячая пища без масла;
— 3 мая: полное воздержание от пищи.
Великий пост: духовный смысл воздержания, что нельзя делать
Пост называют Великим ввиду его духовной значимости и общей продолжительности. Как пояснил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пост — это не самоцель, а возможность «выйти из духовной спячки», укрепиться в вере и изменить свою жизнь к лучшему.
Духовным сном предстоятель назвал неспособность человека контролировать самого себя, неспособность видеть свои ошибки и грехи. Как заметил патриарх, пост для того и нужен, чтобы поставить под контроль свои дела и мысли, переоценить и переосмыслить то, что мешает жить и «угрызает совесть», раскаяться в этом и получить от Бога прощение.
Последняя неделя поста (Страстная) считается самой строгой, она посвящена последним страданиям земной жизни Христа и его смерти:
— Страстной четверг посвящается Тайной вечере, во время служения прихожане стоят с зажженными свечами, которыми позже поджигают домашние лампады;
— в Великий четверг убирают дом, готовят куличи и яйца к Пасхе;
— в Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу и совершают чин погребения Христа;
— в Великую субботу в храмах освящают пасхальные продукты: куличи, яйца и творожные пасхи;
В воскресенье отмечается главный христианский праздник — Пасха, в память о воскрешении Христа к вечной жизни после распятия на Голгофе.