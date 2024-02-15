Великий и Могучий: шесть знаковых спектаклей БДТ

Долгое время репертуар БДТ ассоциировался с героическим пафосом и социальными страстями. Такое направление театру задали его основатели — символист Александр Блок и соцреалист Максим Горький. С приходом режиссёра Георгия Товстоногова, имя которого БДТ носит сегодня, театр стал лучшей драматической сценой Советского Союза. Товстоногов пригласил в труппу легендарных артистов — Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих — оба служат на сцене БДТ до сих пор. С 2013 по 2023 год художественным руководителем театра был Андрей Могучий. Он провёл масштабную перезагрузку: обновил репертуар и завершил капитальную реконструкцию исторического здания. Сегодня здесь не боятся смелых экспериментов: спектакли БДТ регулярно становятся лауреатами «Золотой маски», а билеты на них разлетаются с космической скоростью. Рассказываем, с чего начать знакомство с этим театром.
Могучий хит
«Губернатор»
Когда: 23 февраля, 9 марта, 19 апреля.
Спектакль Андрея Могучего идёт здесь с 2017 года: за это время он стал визитной карточкой театра. В его основе — рассказ Леонида Андреева о губернаторе, который отдаёт приказ расстрелять десятки бастующих, в том числе женщин и детей. Вскоре он осознаёт, что совершил, и начинает ждать возмездия.
«Губернатор» получил четыре театральных награды: две из них — за световое оформление, одна — за художественное. И действительно, визуальная часть здесь, как и всегда у Могучего, совсем не похожа на то, что мы привыкли видеть в театрах: мёртвенно серые лица актёров оттеняют лишь редкие всполохи белого и красного.
Road trip по русской душе
«Материнское сердце»
Когда: 10 и 11 апреля.
За основу спектакля взят одноимённый рассказ Василия Шукшина. Простой парень Витька Борзов набедокурил по пьяни, и теперь ему грозит реальный срок — пять лет за то, что травмировал милиционера в драке. Его мать сразу же примчалась в отдел молить о прощении сына, но ничего не вышло — милиционер в больнице, а значит, придётся отвечать по всей строгости. Тогда она пошла к прокурору, однако и тут неудача. Только вот настоящую мать не остановишь, и она отправляется в краевые организации.
На этом оригинал Шукшина заканчивается, а спектакль Могучего только начинается: режиссёр посчитал, что дальше — как раз самое интересное. Он дополнил произведения другими рассказами Шукшина, стихами Козьмы Пруткова и фрагментами сочинений Елены и Николая Рерих. В постановке БДТ мать Витьки садится на мотоцикл «Урал» и едет в Москву через всю страну: на пути она встречает множество самобытных героев, у каждого — «своя судьба, своя история, своё горе». За «создание образа русской женщины», который воплотила актриса Нина Усатова, театр получил «Золотую маску».
«Ла-Ла Ленд» по-советски
«Слава»
Когда: 25 февраля, 17 и 24 марта, 12 апреля.
Впервые стихотворную пьесу Виктора Гусева поставили именно здесь, в БДТ, аж в 1936 году — в самый разгар Большого террора. Спектакль сразу стал хитом: к 1939 году его исполнили 209 раз — абсолютный рекорд по тем временам. И вот, почти век спустя, к этому сюжету решил вернуться Константин Богомолов (режиссёр мечтал поставить «Славу» ещё со студенчества).
Сюжет строится вокруг двух инженеров, один из которых мечтает прославиться и готов даже умереть ради этого, а второй просто честно выполняет свою работу. Богомолов увидел в этом историю не столько идеологическую, сколько гуманистическую — о любви и молодости, нравственном выборе и жажде славы. Главная идея постановки сводится к тому, что бояться смерти — не стыдно и что порой вовсе не обязательно лезть на амбразуру, чтобы оставаться хорошим человеком.
Две легенды на одной сцене
«Лето одного года»
Когда: 19 февраля.
Есть актёры, на которых интересно смотреть вне зависимости от того, где и когда они выступают. В спектакле Андрея Прикотенко таких сразу два: Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих — легенды советского кино. Здесь они играют пожилую пару — Нормана и Этель Тэйеров, к которым внезапно, спустя восемь лет разлуки, приезжает дочь Челси, да ещё и с новым ухажёром и его сыном Билли. Отношения с отцом у неё натянутые, и только мальчишке Билли удаётся растопить сердце старика Нормана и примирить его с дочерью. Роль Челси, к слову, исполняет настоящая дочь Алисы Фрейндлих — Варвара Владимирова.
Сюжет спектакля кажется предельно простым, но тем он и хорош — это пьеса о вечных семейных ценностях, о поиске общего между близкими из разных поколений. Режиссёр Андрей Прикотенко дополнил постановку видео-артом: на стены проецируются то пейзажи, то портреты молодой девушки, то фигуры самих стариков.
Шекспир + Шнуров
«Джульетта»
Когда: 7 и 8 марта, 17 и 18 апреля.
На первый взгляд, трагедия Шекспира здесь — лишь обстоятельства. Сначала нам показывают видео, на котором молодой парень, Ромео 1, с нежностью рассказывает о своей девушке — она получила первую роль в театре и теперь будет играть Джульетту. Дальше начинаются репетиции: шекспировская пьеса переплетается с реальной жизнью настолько, что порой трудно отличить одно от другого. Запутавшаяся героиня разрывается между своим парнем Ромео 1 и партнёром по сцене Ромео 2, к которому у неё внезапно вспыхивают чувства.
На фоне истории о любви и молодости играют песни Сергея Шнурова, Аллы Пугачёвой и Уитни Хьюстон. В одном из составов главную роль исполняет диско-дива Муся Тотибадзе, в другом — недавняя выпускница ВГИКа Мария Мацель.
Люди-птицы
«Ау»
Когда: 21 марта.
В 2015 году БДТ стал первым русским театром, в котором ведётся системная работа по поддержке людей с особенностями развития. Сегодня на его Малой сцене можно увидеть инклюзивный спектакль-лабораторию «Ау». Режиссёр Яна Тумина соединила на сцене профессиональных актёров и молодых людей с аутизмом. Получилась добрая и светлая история о том, как трудно порой обрести свой голос в этом мире.
Главные герои здесь — птицы и птицелов. Этот образ перекликается с самой первой инклюзивной постановкой БДТ «Язык птиц», созданной совместно с благотворительным фондом «Антон тут рядом».