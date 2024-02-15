Великий и Могучий: шесть знаковых спектаклей БДТ

Долгое время репертуар БДТ ассоциировался с героическим пафосом и социальными страстями. Такое направление театру задали его основатели — символист Александр Блок и соцреалист Максим Горький. С приходом режиссёра Георгия Товстоногова, имя которого БДТ носит сегодня, театр стал лучшей драматической сценой Советского Союза. Товстоногов пригласил в труппу легендарных артистов — Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих — оба служат на сцене БДТ до сих пор. С 2013 по 2023 год художественным руководителем театра был Андрей Могучий. Он провёл масштабную перезагрузку: обновил репертуар и завершил капитальную реконструкцию исторического здания. Сегодня здесь не боятся смелых экспериментов: спектакли БДТ регулярно становятся лауреатами «Золотой маски», а билеты на них разлетаются с космической скоростью. Рассказываем, с чего начать знакомство с этим театром.