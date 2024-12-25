Великий герцог Люксембурга отречется от престола в октябре 2025 года

Великий герцог Люксембурга Анри объявил об отречении от престола в пользу своего сына Гийома. Об этом сообщает Daily Mail.
Впервые о своем решении оставить престол 69-летний монарх сообщил еще в июне 2024 года. Тогда великий герцог не озвучил причину своего решения. Наконец, в канун Рождества монарх объявил, что уходит на пенсию.
«Для большинства представителей моего поколения пришло время уйти на пенсию, это естественный процесс. Это касается и меня. Я объявил о назначении принца Гийома заместителем премьер-министра», — передает слова монарха портал The Royal Watcher.
43-летний принц Гийом уже взял на себя многие официальные обязанности своего отца. Он вступит в новую должность 3 октября 2025 года.
Правление герцога Анри началось 7 октября 2000 года, после отречения от престола его отца Жана, который правил страной 36 лет.
«Это был период, в течение которого Люксембург добился больших успехов, и я рад, что смог пройти этот путь вместе с вами и великой герцогиней», — сказал в своем обращении великий герцог Анри.
Отречение герцога Анри делает его вторым европейским монархом, сложившим полномочия в этом году. Его родственница, королева Дании Маргрете II, решила отказаться от престола после 52 лет правления. 14 января 2024 года королем Дании стал ее сын Фредерик.
Великий герцог Анри — старший сын из пяти детей герцога Жана и великой герцогини Жозефины-Шарлотты. Он является девятым великим герцогом Люксембурга и одним из 12 монархов в Европе. Он взошел на престол в 2000 году, после того как его отец отрекся от престола после 36 лет правления. Герцог Жан умер в апреле 2019 года в возрасте 98 лет.
Герцог Анри женат на Марии Терезе, великой герцогине Люксембургской, уроженке Гаваны кубинского происхождения. У пары пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. В январе 2020 года герцог выступил с открытым обращением к местным СМИ, чтобы те прекратили критиковать его супругу. Издание RTL утверждало, что герцогиня «делает что хочет» и «никто не может ей противостоять». Letzebuerger Land писал, что та неуважительно относится к персоналу дворца, а Daily Mail — что с 2015 года уволилось более 50 сотрудников дворца.