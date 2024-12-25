Великий герцог Люксембурга отречется от престола в октябре 2025 года

Герцог Анри женат на Марии Терезе, великой герцогине Люксембургской, уроженке Гаваны кубинского происхождения. У пары пятеро детей: Гийом, Феликс, Луи, Александра и Себастьян. В январе 2020 года герцог выступил с открытым обращением к местным СМИ, чтобы те прекратили критиковать его супругу. Издание RTL утверждало, что герцогиня «делает что хочет» и «никто не может ей противостоять». Letzebuerger Land писал, что та неуважительно относится к персоналу дворца, а Daily Mail — что с 2015 года уволилось более 50 сотрудников дворца.