Великий понедельник в 2025 году: начало страстно́го пути

В Страстную седмицу верующие вспоминают последние дни жизни Иисуса Христа. С Великого понедельника в 2025 году начинаются особые богослужения, наполненные глубоким символизмом и размышлениями о жертве и надежде на спасение. В этой статье расскажем о значении, истории, традициях и о том, как правильно провести этот день.
Какого числа отмечается Великий понедельник: дата праздника
Ежегодно накануне Пасхи верующие отмечают шесть дней, которые считаются наиболее значимыми в христианской традиции. В это время мы можем мысленно пройти вместе с Иисусом Христом через последние этапы Его земного служения. Начинается Страстная неделя с Великого понедельника, который в 2025 году выпадает на 14 апреля.
Событие меняет свою дату каждый год, поскольку оно зависит от дня празднования Пасхи, определяемого по лунному календарю. В Великий понедельник верующие вспоминают несколько новозаветных событий, таких как история Иосифа Прекрасного и осуждение Христом бесплодной смоковницы. В 2025 году праздник отмечается 14 апреля, и именно с него начинается период покаяния и подготовки к Воскресению Христову.
История и суть Великого понедельника
Первые дни Страстной недели посвящены воспоминаниям о последних наставлениях Иисуса и притчах, которые Он рассказал ученикам. Также церковь обращается к ветхозаветным повествованиям, служащим подготовкой к трагическим и величественным событиям завершающих дней Его земной жизни.
Согласно Евангельскому рассказу, после торжественного въезда в Иерусалим Иисус вечером оставил город и отправился в Вифанию, где провел ночь. На следующее утро, возвращаясь, Он почувствовал голод и приблизился к смоковнице (1), которая была покрыта зеленой листвой (Мф. 21:18−22). Не найдя на ней плодов, Иисус проклял ее, и она засохла. Эта притча несет в себе глубокий нравственный смысл. В каждый момент жизни мы должны быть готовы к встрече с Богом и не можем оказаться в тот час духовно пустыми и бесплодными, как смоковница. Это дерево служит предупреждением о том, что внешние проявления религиозности бессмысленны без внутренней духовности и добрых поступков.
Также в Великий понедельник вспоминают историю о праведном Иосифе Прекрасном — сыне патриарха Иакова. Его продали в рабство собственные братья и он перенес множество страданий, но, несмотря на испытания, сохранил верность Богу и смог занять высокое положение. Судьба святого Иосифа воспринимается как прообраз жизни Христа: его тоже предали, но через страдания он достиг славы. Эта история служит назидательным примером прощения, терпения и доверия к воле Божией.
Традиции православного праздника
Обряды и ритуалы Великого понедельника направлены на духовную подготовку к главному церковному празднику и напоминают о важности искренности и покаяния.
- В храмах проходят утренние и вечерние службы, на которых читают отрывки из Евангелия, повествующие о событиях Великого понедельника. Особое место занимают притчи о смоковнице и рассказ о жизни Иосифа Прекрасного.
- Пост в этот день соблюдают строго: многие полностью воздерживаются от еды или ограничиваются простой растительной пищей без добавления масла.
- В понедельник в храмах начинается чин мироварения — приготовление масла из смолы, ароматических растений и благовоний. Варка длится три дня, после чего получившееся миро становится символом Святого Духа, используемым для крещения и рукоположения священников на весь последующий год.
- Отвлекаясь от суеты и веселья, верующие стремятся больше молиться и размышлять о великой жертве Христа ради спасения человечества.
Что можно и что нельзя делать в церковный праздник Великий понедельник
Великий понедельник — день, когда каждый поступок и мысль обретают особое значение. Это время, в которое важно сосредоточиться на духовном, размышлениях о вере. Церковные традиции предлагают ряд правил, которые помогут провести праздник достойно. Что же разрешено делать в этот день, а от чего следует воздержаться? Попробуем разобраться.
Что можно делать в Великий понедельник:
- присутствовать на службах Страстной недели для того, чтобы понять события последних дней земной жизни Иисуса Христа и подготовиться к празднованию Пасхи;
- читать Священное Писание и духовную литературу. Особенно рекомендуется Евангелие от Матфея;
- соблюдать строгий пост с ограничением в употреблении масла;
- совершать добрые дела: помогать нуждающимся, проявлять милосердие и заботу о ближних;
- уделять время молитве и размышлениям о смысле страданий и жертвы Христа.
Что нельзя делать в Великий понедельник:
- следует воздержаться от веселых мероприятий, громкой музыки и праздных разговоров, чтобы сосредоточиться на духовном;
- сквернословить и ссориться, поддаваться негативным эмоциям и конфликтам;
- совершать тяжелую физическую работу без необходимости, чтобы не отвлекаться от духовных размышлений;
- заниматься рукоделием для удовольствия. В этот день допустимы только необходимые дела по дому, связанные с подготовкой к Пасхе.
Связанные праздники в России
Великий понедельник — лишь начало Страстной седмицы. Каждый день этой недели имеет глубокое духовное значение. Понимая связь Великого понедельника с другими церковными праздниками, мы лучше осознаем важность всей Страстной недели и готовимся к Пасхе. Давайте рассмотрим, какие памятные даты связаны с этим днем (2).
|Дата в 2025 году
|Праздник
|13 апреля
|Вербное воскресенье. Иисус въезжает в Иерусалим на осле, символизируя Свое царство мира и любви
|15 апреля
|Великий вторник. Воспоминание об обличении Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи о десяти девах и талантах
|16 апреля
|Великая среда. Воспоминание о предательстве Иуды Искариота и помазании Иисуса миром в Вифании
|17 апреля
|Чистый четверг. Воспоминание о Тайной вечере. Последний ужин Иисуса с учениками, на котором он преломил хлеб
|18 апреля
|День распятия и смерти Христа на кресте, который стал искупительной жертвой за грехи человечества
|19 апреля
|Страстная суббота. Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса и сошествие Его в ад, чтобы освободить праведников и открыть им путь в Царствие Небесное
|20 апреля
|Светлое Христово Воскресение (Пасха). Главный церковный праздник
|29 мая
|Вознесение Господне. Вознесение Спасителя на небо, завершение его земной миссии и обещание второго пришествия
Список источников
1. Евангелие от Матфея.
2. Православный церковный календарь на 2025 год. Правмир.