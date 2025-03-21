Великий понедельник в 2025 году: начало страстно́го пути

Согласно Евангельскому рассказу, после торжественного въезда в Иерусалим Иисус вечером оставил город и отправился в Вифанию, где провел ночь. На следующее утро, возвращаясь, Он почувствовал голод и приблизился к смоковнице (1), которая была покрыта зеленой листвой (Мф. 21:18−22). Не найдя на ней плодов, Иисус проклял ее, и она засохла. Эта притча несет в себе глубокий нравственный смысл. В каждый момент жизни мы должны быть готовы к встрече с Богом и не можем оказаться в тот час духовно пустыми и бесплодными, как смоковница. Это дерево служит предупреждением о том, что внешние проявления религиозности бессмысленны без внутренней духовности и добрых поступков.