Великая иллюзия. Как страна «увидела» падение гроба Брежнева

В звуке и заключается иллюзия, породившая миф. Вернемся к стенограмме заседания комиссии по организации похорон, и обратим внимание на слова Константина Черненко: «В момент погребения также остановить на пять минут работу предприятий, организаций, движение всех видов транспорта на всей территории Советского Союза за исключением предприятий непрерывного производства. Произвести в течении трех минут салют гудками заводов, фабрик, поездов, судов». А вот описание похорон из советских газет: «Гроб с телом покойного медленно опускают в могилу. Под звуки Государственного гимна СССР гремят орудийные залпы. В эти же минуты артиллерийский салют производится в столицах союзных республик, в городах-героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастополе, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герое Бресте, а также в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске, Днепропетровске, Запорожье и Днепродзержинске».