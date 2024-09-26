«Вектор» разработал мРНК-вакцину против гриппа

Эта вакцина несет информацию для выработки иммунного ответа. Средства на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК) кодируют белок, характерный для патогена. Помимо РНК, в вакцине присутствует липидная оболочка, защищающая РНК от разрушения и обеспечивающая ее проникновение в клетку. Когда мРНК попадает в клетку, клеточные механизмы синтеза белков продуцируют закодированный в РНК белок. Белок действует как антиген — иммунная система обнаруживает его и обучается — в организме формируется специфический иммунитет. В дальнейшем, при попадании в организм патогена, иммунная система опознает его по уже известному белку и уничтожит инфекцию, не дав развиться заболеванию. Ранее руководитель лаборатории клеточной микробиологии, заместитель директора по научной работе НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов сообщил, что создание на территории РФ производства мРНК-вакцины для борьбы с онкологическими и вирусными заболеваниями станет одной из важнейших задач в ближайшие два года.