Веганская диета помогает похудеть сильнее, чем средиземноморская

Термином AGE называют группу молекул (жиров и белков), которые подверглись гликированию, то есть к ним «пришили» остаток сахар. Они могут поступать в организм с пищей, в основном с продуктами животного происхождения. Термическая обработка жирных продуктов также приводит к образованию AGE. Избыток этих веществ связан с повышенным риском системного воспаления, ожирения, диабета 2 типа и болезней сердца.