Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведут переговоры». СМИ узнали о панике в ЕС из-за слов Макрона о Путине

Al Khaleej: желание Макрона возобновить диалог с Путиным тревожит Европу.

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит, пишет Al Khaleej.

«Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнеров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами», — говорится в публикации.

По данным издания, европейские «наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона».

На прошлой неделе французский президент заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.