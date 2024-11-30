Ведущий «Модного приговора» назвал лучший тренд для русских морозов

На днях Александр Рогов призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер. А также он назвал самый функциональный аксессуар зимы.