Ведущий «Модного приговора» назвал лучший тренд для русских морозов

«Модная Заметка. Обнаружен самый причудливый тренд сезона — это меховые или пушистые штаны в самый раз для русских морозов», — написал Рогов.
На днях Александр Рогов призвал встречать Новый год в наряде из мишуры. Он также показал образы с показа: боди, накидки, жакеты и брюки. Для нового шоу стилист выбрал пушистый голубой свитер. А также он назвал самый функциональный аксессуар зимы.
А новую коллекцию Zara сравнили с образами героев из «Иронии судьбы». В рекламной кампании бренда модель позировала в горчичном платье-рубашке и меховой шапке. В соцсетях образ начали обсуждать из-за очевидного сходства с нарядом Нади из советского фильма «Ирония судьбы».