Ведущая «Радио 7» Татьяна Баранова раскрыла, зачем нам нужен этикет и хорошие манеры

«Этикет — не новшество, его давно придумало человечество. В определенные промежутки времени он был тесно связан с церемониалом. А сейчас важен вне зависимости от того, голубых мы кровей или нет. Да, какие-то нормы и правила могут быть нам не очень нужны при взаимодействии с близкими людьми. Но если речь идет о малознакомых… Тогда сложно предугадать, как выстроить общение, чтобы на старте не поругаться и не войти в ценностный конфликт. Поэтому есть универсальные рекомендации, как себя вести», — заметила ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяна Баранова.