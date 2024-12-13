Ведущая «Радио 7» Татьяна Баранова раскрыла, зачем нам нужен этикет и хорошие манеры

1. Создание благоприятного впечатления
Первое впечатление часто оказывается решающим при знакомстве с новыми людьми. Этикет позволяет создать положительный образ, показывая вашу воспитанность и уважение к собеседнику. Умение правильно приветствовать, вести беседу и прощаться оставляет у людей хорошее мнение о вас, что может способствовать успешному развитию отношений, будь они личные или профессиональные.
«Этикет — не новшество, его давно придумало человечество. В определенные промежутки времени он был тесно связан с церемониалом. А сейчас важен вне зависимости от того, голубых мы кровей или нет. Да, какие-то нормы и правила могут быть нам не очень нужны при взаимодействии с близкими людьми. Но если речь идет о малознакомых… Тогда сложно предугадать, как выстроить общение, чтобы на старте не поругаться и не войти в ценностный конфликт. Поэтому есть универсальные рекомендации, как себя вести», — заметила ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7» Татьяна Баранова.
2. Уважение к другим
Этикет учит нас уважать чужие границы, мнения и чувства. Это особенно важно в современном мире, где люди могут иметь разные культурные, религиозные и социальные установки. Соблюдение норм вежливости показывает, что вы цените уникальность каждого человека и готовы учитывать их особенности. Например, знание того, когда уместно говорить «пожалуйста» и «спасибо», а также умение слушать и не перебивать собеседника, демонстрируют ваше уважение к нему.
3. Предупреждение конфликтов
Соблюдение этикета помогает избежать недоразумений и конфликтов. Правила поведения устанавливают четкие рамки для взаимодействия, снижая вероятность возникновения неприятных ситуаций. Когда все участники разговора следуют одним и тем же нормам, общение становится предсказуемым и комфортным. Это особенно актуально в деловой среде, где соблюдение протокола может предотвратить разногласия и повысить эффективность работы команды.
«Даже улыбка, порой, может быть неуместна. Вот представьте себе: идёт совещание напряженное, а кто-то сидит и улыбается. Поэтому всегда стоит помнить об уместности своих действий», — подчеркнула эксперт по этикету Татьяна Баранова.
4. Повышение уверенности в себе
Знание правил этикета дает человеку уверенность в своих действиях. Вы знаете, как себя вести в различных ситуациях, что снижает уровень стресса и тревожности. Уверенность в том, что вы делаете всё правильно, позволяет сосредоточиться на сути беседы, а не беспокоиться о возможных ошибках. Это делает общение более продуктивным и приятным.
5. Развитие культуры общения
Этикет способствует формированию культурной среды, в которой ценятся такие качества, как вежливость, тактичность и доброжелательность. В обществе, где эти принципы соблюдаются, люди чувствуют себя комфортнее и безопаснее. Развитие культуры общения через обучение правилам этикета начинается с детства и продолжается всю жизнь, формируя гармоничную социальную среду.
Таким образом, этикет является важным элементом человеческого общения. Он помогает создавать благоприятные условия для взаимодействия, предотвращает конфликты, демонстрирует уважение к окружающим и повышает уверенность в себе. В современном мире, где взаимодействие между людьми становится все более разнообразным и сложным, знание и соблюдение правил этикета приобретает особую значимость.
Татьяна Баранова, Ведущая программы «Хорошие манеры» на «Радио 7».