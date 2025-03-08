Ведущая «Радио 7» Татьяна Баранова перечислила 5 основных правил извинения

Прежде всего, важно понимать, зачем нам нужны извинения. Основная цель — восстановить доверие и гармонию в отношениях после совершенной ошибки. Когда мы извиняемся, мы признаем свою вину и выражаем желание исправить ситуацию. Важно помнить, что искреннее извинение помогает укрепить отношения, а не разрушить их.