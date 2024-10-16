Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ведущая продолжила эфир во время землетрясения в Турции. Видео

16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Несмотря на сильную тряску, ведущая местного новостного телеканала не стала прерывать прямой эфир.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил, что 16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Согласно официальным данным, эпицентр стихии находился в 47 км к востоку от города Малатья, где проживают порядка 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Известно, что во время землетрясения ведущая местного новостного телеканала не стала прерывать прямой эфир даже во время сильной тряски.

«Господи. Страшно, оно еще продолжается. Друзья, может быть, включим титры?», — говорит ведущая на видео.

Ранее рассказывали, что в Охотском море в предстоящие сутки ожидается 11-балльный шторм.